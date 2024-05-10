https://ria.ru/20240510/mironov-1945130384.html
Миронов предложил выделить по два гектара участникам СВО в новых регионах
Миронов предложил выделить по два гектара участникам СВО в новых регионах - РИА Новости, 10.05.2024
Миронов предложил выделить по два гектара участникам СВО в новых регионах
Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил выделить по два гектара земли участникам СВО в новых регионах, заявил он. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:17
2024-05-10T16:17
2024-05-10T16:59
специальная военная операция на украине
общество
донецкая народная республика
луганская народная республика
запорожье
сергей миронов
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил выделить по два гектара земли участникам СВО в новых регионах, заявил он."Давайте мы участникам специальной военной операции в новых субъектах Российской Федерации, на сегодняшний день - это Донецкая народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожье и Херсонская область, что-то мне подсказывает, что прибавление будет, давайте по два гектара наших воинам, которые сегодня защищают русский мир, которые освобождают братский украинский народ от нацизма, давайте такую норму введем", - сказал Миронов на пленарном заседании в пятницу.По его словам, такой законопроект уже внесен.
https://ria.ru/20240510/migratsiya-1945127584.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожье, сергей миронов
Специальная военная операция на Украине, Общество, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожье, Сергей Миронов
Миронов предложил выделить по два гектара участникам СВО в новых регионах
Миронов предложил выделить по два гектара земли участникам СВО в новых регионах