https://ria.ru/20240510/mironov-1945130384.html

Миронов предложил выделить по два гектара участникам СВО в новых регионах

Миронов предложил выделить по два гектара участникам СВО в новых регионах - РИА Новости, 10.05.2024

Миронов предложил выделить по два гектара участникам СВО в новых регионах

Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил выделить по два гектара земли участникам СВО в новых регионах, заявил он. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:17

2024-05-10T16:17

2024-05-10T16:59

специальная военная операция на украине

общество

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожье

сергей миронов

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лидер СРЗП Сергей Миронов предложил выделить по два гектара земли участникам СВО в новых регионах, заявил он."Давайте мы участникам специальной военной операции в новых субъектах Российской Федерации, на сегодняшний день - это Донецкая народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожье и Херсонская область, что-то мне подсказывает, что прибавление будет, давайте по два гектара наших воинам, которые сегодня защищают русский мир, которые освобождают братский украинский народ от нацизма, давайте такую норму введем", - сказал Миронов на пленарном заседании в пятницу.По его словам, такой законопроект уже внесен.

https://ria.ru/20240510/migratsiya-1945127584.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

запорожье

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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, запорожье, сергей миронов