https://ria.ru/20240510/mintsifry-1945148887.html
В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье
В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье - РИА Новости, 10.05.2024
В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье
На заседании ИТ-комитета в Госдуме в воскресенье будет рассмотрена кандидатура министра цифрового развития, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:01
2024-05-10T18:01
2024-05-10T18:01
политика
александр хинштейн
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_82fc6a79c344090698456e726a2e7184.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На заседании ИТ-комитета в Госдуме в воскресенье будет рассмотрена кандидатура министра цифрового развития, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. "Уже в это воскресенье, 12 мая, на заседании нашего ИТ-комитета мы рассмотрим внесенную премьером кандидатуру министра цифрового развития", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240509/proekt-1945011676.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855401884_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8de288ca35322b7d0b64615bba39ea1e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, александр хинштейн, госдума рф
Политика, Александр Хинштейн, Госдума РФ
В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье
Хинштейн: в ГД 12 мая рассмотрят кандидатуру главы Минцифры