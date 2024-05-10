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В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье - РИА Новости, 10.05.2024
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18:01 10.05.2024
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В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье
В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье - РИА Новости, 10.05.2024
В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье
На заседании ИТ-комитета в Госдуме в воскресенье будет рассмотрена кандидатура министра цифрового развития, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:01
2024-05-10T18:01
политика
александр хинштейн
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На заседании ИТ-комитета в Госдуме в воскресенье будет рассмотрена кандидатура министра цифрового развития, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. "Уже в это воскресенье, 12 мая, на заседании нашего ИТ-комитета мы рассмотрим внесенную премьером кандидатуру министра цифрового развития", - написал он в своем Telegram-канале.
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политика, александр хинштейн, госдума рф
Политика, Александр Хинштейн, Госдума РФ
В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье

Хинштейн: в ГД 12 мая рассмотрят кандидатуру главы Минцифры

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкОфис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На заседании ИТ-комитета в Госдуме в воскресенье будет рассмотрена кандидатура министра цифрового развития, сообщил глава комитета Александр Хинштейн.
"Уже в это воскресенье, 12 мая, на заседании нашего ИТ-комитета мы рассмотрим внесенную премьером кандидатуру министра цифрового развития", - написал он в своем Telegram-канале.
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ПолитикаАлександр ХинштейнГосдума РФ
 
 
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