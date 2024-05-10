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В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье

В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье - РИА Новости, 10.05.2024

В Госдуме кандидатуру главы Минцифры рассмотрят в воскресенье

На заседании ИТ-комитета в Госдуме в воскресенье будет рассмотрена кандидатура министра цифрового развития, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:01

2024-05-10T18:01

2024-05-10T18:01

политика

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На заседании ИТ-комитета в Госдуме в воскресенье будет рассмотрена кандидатура министра цифрового развития, сообщил глава комитета Александр Хинштейн. "Уже в это воскресенье, 12 мая, на заседании нашего ИТ-комитета мы рассмотрим внесенную премьером кандидатуру министра цифрового развития", - написал он в своем Telegram-канале.

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политика, александр хинштейн, госдума рф