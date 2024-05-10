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Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности - РИА Новости, 10.05.2024
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15:17 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/meditsina-1945116392.html
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности
Стратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:17
2024-05-10T15:17
экономика
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин. "Конечно, вопрос очень комплексный, и такая стратегия нужна в том или ином виде. Мы сейчас целый комплекс мер поддержки медицинской промышленности реализуем", - ответил он на вопрос депутата о том, планируется ли на фоне введенных против РФ санкций утверждение стратегии развития медицинской промышленности.
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экономика, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности

Мишустин: нужна стратегия развития медицинской промышленности с учетом санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин.
"Конечно, вопрос очень комплексный, и такая стратегия нужна в том или ином виде. Мы сейчас целый комплекс мер поддержки медицинской промышленности реализуем", - ответил он на вопрос депутата о том, планируется ли на фоне введенных против РФ санкций утверждение стратегии развития медицинской промышленности.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинЗдоровье - Общество
 
 
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