https://ria.ru/20240510/meditsina-1945116392.html
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности
Стратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:17
2024-05-10T15:17
2024-05-10T15:17
экономика
россия
михаил мишустин
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин. "Конечно, вопрос очень комплексный, и такая стратегия нужна в том или ином виде. Мы сейчас целый комплекс мер поддержки медицинской промышленности реализуем", - ответил он на вопрос депутата о том, планируется ли на фоне введенных против РФ санкций утверждение стратегии развития медицинской промышленности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности
Мишустин: нужна стратегия развития медицинской промышленности с учетом санкций