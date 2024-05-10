https://ria.ru/20240510/meditsina-1945116392.html

Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности

Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал принять стратегию развития медицинской промышленности

Стратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:17

2024-05-10T15:17

2024-05-10T15:17

экономика

россия

михаил мишустин

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Стратегия развития медицинской промышленности РФ с учетом санкций нужна, заявил кандидат на должность главы кабмина России Михаил Мишустин. "Конечно, вопрос очень комплексный, и такая стратегия нужна в том или ином виде. Мы сейчас целый комплекс мер поддержки медицинской промышленности реализуем", - ответил он на вопрос депутата о том, планируется ли на фоне введенных против РФ санкций утверждение стратегии развития медицинской промышленности.

https://ria.ru/20240411/farmatsevtika-1939371873.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, здоровье - общество