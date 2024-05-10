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В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024
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15:07 10.05.2024
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В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин
В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024
В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин
Исполняющий обязанности главы правительства, кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что работа маркетплейсов в России требует... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:07
2024-05-10T15:07
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы правительства, кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования, подчеркнув, что это нужно делать аккуратно. "Если говорить о правах, которые не должны нарушаться, конечно, это тема требует дополнительного регулирования. Офлайн-магазины здесь у нас достаточно урегулированы… Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать", - сказал Мишустин на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин

Мишустин: работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы правительства, кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования, подчеркнув, что это нужно делать аккуратно.
"Если говорить о правах, которые не должны нарушаться, конечно, это тема требует дополнительного регулирования. Офлайн-магазины здесь у нас достаточно урегулированы… Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать", - сказал Мишустин на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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