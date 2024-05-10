https://ria.ru/20240510/marketpleysy-1945113522.html

В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин

В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024

В регулировании работы маркетплейсов нужна аккуратность, заявил Мишустин

Исполняющий обязанности главы правительства, кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что работа маркетплейсов в России требует... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:07

2024-05-10T15:07

2024-05-10T15:07

россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы правительства, кандидат на должность премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что работа маркетплейсов в России требует дополнительного регулирования, подчеркнув, что это нужно делать аккуратно. "Если говорить о правах, которые не должны нарушаться, конечно, это тема требует дополнительного регулирования. Офлайн-магазины здесь у нас достаточно урегулированы… Для регулирования этих конкретных отношений совместно с вами пятый анти-монопольный пакет был принят, у вас появились полномочия для того, чтобы оценивать сетевые эффекты, чтобы владельцы маркетплейсов могли не злоупотреблять доминирующим положением на рынке. И здесь очень важно, чтобы мы совместно посмотрели, как это аккуратно отрегулировать", - сказал Мишустин на внеочередном пленарном заседании Госдумы по представлению кандидата на должность главы правительства.

https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html

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Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика