https://ria.ru/20240510/kot-1945159749.html

В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками

В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками - РИА Новости, 10.05.2024

В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками

Спасатели достали уличного кота с дерева в вольере волков в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:24

2024-05-10T19:24

2024-05-10T21:15

хорошие новости

светлана акулова

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели достали уличного кота с дерева в вольере волков в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале."Сегодня днем в зоопарке уличный кот забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков. Мы оперативно перевели хищников во внутренние помещения и попытались достать кота своими силами. Однако он находился очень высоко и был очень напуган, не знал, как спуститься самостоятельно", — рассказала она.В итоге в учреждении решили вызвать специальные службы."Спасатели прибыли в зоопарк и достали бедолагу. Все прошло хорошо: кот жив и здоров. Сотрудники отдела "Фауна России", которые вначале пытались самостоятельно спасти кота, уже придумали ему имя: Симба", — добавила Акулова.Пока он продолжает жить в дирекции зоопарка, заключила она.

https://ria.ru/20240220/kot-1928362381.html

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светлана акулова, московский зоопарк, общество