Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
19:24 10.05.2024 (обновлено: 21:15 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/kot-1945159749.html
В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками
В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками - РИА Новости, 10.05.2024
В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками
Спасатели достали уличного кота с дерева в вольере волков в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:24
2024-05-10T21:15
хорошие новости
светлана акулова
московский зоопарк
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945159984_105:0:2523:1360_1920x0_80_0_0_1001a61b77e1902ea4746a0a19b8862b.jpg
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели достали уличного кота с дерева в вольере волков в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале."Сегодня днем в зоопарке уличный кот забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков. Мы оперативно перевели хищников во внутренние помещения и попытались достать кота своими силами. Однако он находился очень высоко и был очень напуган, не знал, как спуститься самостоятельно", — рассказала она.В итоге в учреждении решили вызвать специальные службы.&quot;Спасатели прибыли в зоопарк и достали бедолагу. Все прошло хорошо: кот жив и здоров. Сотрудники отдела &quot;Фауна России&quot;, которые вначале пытались самостоятельно спасти кота, уже придумали ему имя: Симба&quot;, — добавила Акулова.Пока он продолжает жить в дирекции зоопарка, заключила она.
https://ria.ru/20240220/kot-1928362381.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945159984_425:0:2238:1360_1920x0_80_0_0_d6a285a1fc0196aeb57cf737c6c81933.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
светлана акулова, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Светлана Акулова, Московский зоопарк, Общество
В Московском зоопарке уличного кота спасли из вольера с волками

В Московском зоопарке уличного кота сняли с дерева в вольере с волками

© Светлана Акулова/TelegramУличного кота спасли из вольера с волками в Московском зоопарке
Уличного кота спасли из вольера с волками в Московском зоопарке
© Светлана Акулова/Telegram
Уличного кота спасли из вольера с волками в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спасатели достали уличного кота с дерева в вольере волков в Московском зоопарке, сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в Telegram-канале.
"Сегодня днем в зоопарке уличный кот забрался на верхушку дерева, расположенного в вольере волков. Мы оперативно перевели хищников во внутренние помещения и попытались достать кота своими силами. Однако он находился очень высоко и был очень напуган, не знал, как спуститься самостоятельно", — рассказала она.
В итоге в учреждении решили вызвать специальные службы.
«

"Спасатели прибыли в зоопарк и достали бедолагу. Все прошло хорошо: кот жив и здоров. Сотрудники отдела "Фауна России", которые вначале пытались самостоятельно спасти кота, уже придумали ему имя: Симба", — добавила Акулова.

Пока он продолжает жить в дирекции зоопарка, заключила она.
Кот смотрит на улицу из окна квартиры - РИА Новости, 1920, 20.02.2024
Спасенного кота из Новой Москвы вернули хозяину
20 февраля, 03:26
 
Хорошие новостиСветлана АкуловаМосковский зоопаркОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала