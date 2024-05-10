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В Колумбии прошла акция "Стена памяти" по случаю Дня победы
В Колумбии прошла акция "Стена памяти" по случаю Дня победы - РИА Новости, 10.05.2024
В Колумбии прошла акция "Стена памяти" по случаю Дня победы
Российские дипломаты совместно с Координационным советом организации российских соотечественников в Колумбии провели в дипмиссии в Боготе акцию "Стена памяти",... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:41
2024-05-10T05:41
2024-05-10T05:41
в мире
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николай тавдумадзе (посол рф в боготе )
день победы
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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Российские дипломаты совместно с Координационным советом организации российских соотечественников в Колумбии провели в дипмиссии в Боготе акцию "Стена памяти", возложив цветы к портретам героев Великой отечественной войны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. "Посольство России совместно с Координационным советом организации российских соотечественников в Колумбии провело акцию "Стена памяти", в рамках которой проживающие в Боготе российские граждане смогли возложить цветы к портретам героев Великой Отечественной Войны", - рассказал пресс-атташе посольства Вячеслав Петухов. В ходе акции прошла общеколумбийская минута молчания, к которой подключились соотечественники, проживающие в различных регионах Колумбии, а также неравнодушные к Дню победы граждане южноамериканской страны. Посол РФ Николай Тавдумадзе, выступая перед собравшимися, отметил важность бережного отношения к памяти о бессмертном подвиге народов нашей страны в их борьбе за освобождение всего человечества от гитлеровского нацизма.
https://ria.ru/20240510/meksika-1945042185.html
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в мире, колумбия, россия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), день победы
В мире, Колумбия, Россия, Богота, Николай Тавдумадзе (посол РФ в Боготе ), День Победы
В Колумбии прошла акция "Стена памяти" по случаю Дня победы
Российские дипломаты провели в столице Колумбии Боготе акцию "Стена памяти"