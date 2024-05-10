https://ria.ru/20240510/kolumbiya-1945047576.html

В Колумбии прошла акция "Стена памяти" по случаю Дня победы

В Колумбии прошла акция "Стена памяти" по случаю Дня победы - РИА Новости, 10.05.2024

В Колумбии прошла акция "Стена памяти" по случаю Дня победы

Российские дипломаты совместно с Координационным советом организации российских соотечественников в Колумбии провели в дипмиссии в Боготе акцию "Стена памяти",... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:41

2024-05-10T05:41

2024-05-10T05:41

в мире

колумбия

россия

богота

николай тавдумадзе (посол рф в боготе )

день победы

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Российские дипломаты совместно с Координационным советом организации российских соотечественников в Колумбии провели в дипмиссии в Боготе акцию "Стена памяти", возложив цветы к портретам героев Великой отечественной войны, сообщили РИА Новости в посольстве РФ. "Посольство России совместно с Координационным советом организации российских соотечественников в Колумбии провело акцию "Стена памяти", в рамках которой проживающие в Боготе российские граждане смогли возложить цветы к портретам героев Великой Отечественной Войны", - рассказал пресс-атташе посольства Вячеслав Петухов. В ходе акции прошла общеколумбийская минута молчания, к которой подключились соотечественники, проживающие в различных регионах Колумбии, а также неравнодушные к Дню победы граждане южноамериканской страны. Посол РФ Николай Тавдумадзе, выступая перед собравшимися, отметил важность бережного отношения к памяти о бессмертном подвиге народов нашей страны в их борьбе за освобождение всего человечества от гитлеровского нацизма.

https://ria.ru/20240510/meksika-1945042185.html

https://ria.ru/20240510/katar-1945035649.html

колумбия

россия

богота

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в мире, колумбия, россия, богота, николай тавдумадзе (посол рф в боготе ), день победы