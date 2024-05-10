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Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера - РИА Новости, 10.05.2024
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11:43 10.05.2024 (обновлено: 12:12 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/kandidatura-1945076585.html
Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера
Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера - РИА Новости, 10.05.2024
Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера
Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, сообщила пресс-служба нижней палаты. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T11:43
2024-05-10T12:12
политика
госдума рф
вячеслав володин
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, сообщила пресс-служба нижней палаты."Обсуждались вопросы текущей повестки ГД, а также утверждение Государственной Думой кандидатуры на должность председателя правительства", — говорится в релизе.Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, до этого кандидат проведет встречи с фракциями.Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. Тогда впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.Новое правительство практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.
https://ria.ru/20240506/putin-1944183958.html
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политика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин
Политика, Госдума РФ, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин
Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера

Володин обсудил с руководителями фракций ГД утверждение кандидатуры премьера

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, сообщила пресс-служба нижней палаты.
"Обсуждались вопросы текущей повестки ГД, а также утверждение Государственной Думой кандидатуры на должность председателя правительства", — говорится в релизе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина
6 мая, 16:11
Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, до этого кандидат проведет встречи с фракциями.

По закону президент назначает главу правительства после того, как его кандидатуру утвердит Госдума. Новый премьер-министр в течение недели должен представить главе государства предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а в течение двух недель — кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров на утверждение Госдумы (за исключением руководителей силового блока и МИД). Если депутаты одобрят, президент обязан утвердить все назначения. Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должности сам президент после консультаций с Советом Федерации.

Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. Тогда впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.
Новое правительство практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.
В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.
В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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ПолитикаГосдума РФВячеслав ВолодинМихаил Мишустин
 
 
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