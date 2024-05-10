https://ria.ru/20240510/kandidatura-1945076585.html

Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера

Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера - РИА Новости, 10.05.2024

Володин обсудил с руководителями фракций Госдумы кандидатуру премьера

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, сообщила пресс-служба нижней палаты. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T11:43

2024-05-10T11:43

2024-05-10T12:12

политика

госдума рф

вячеслав володин

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, сообщила пресс-служба нижней палаты."Обсуждались вопросы текущей повестки ГД, а также утверждение Государственной Думой кандидатуры на должность председателя правительства", — говорится в релизе.Рано утром стало известно, что президент Владимир Путин внес в Госдуму представление по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьер-министра. Пленарное заседание палаты начнется в 14:00, до этого кандидат проведет встречи с фракциями.Мишустин возглавил правительство в январе 2020 года, сменив на этом посту Дмитрия Медведева. Тогда впервые в истории Госдумы ни один депутат не высказался против будущего премьера: 383 проголосовали за, 41 воздержался.Новое правительство практически сразу столкнулось с тяжелыми условиями: начиналась пандемия коронавируса. Кабмину удалось создать механизм поддержки предпринимателей и уязвимых слоев населения, а также наладить оказание медицинской помощи.В 2022-м, после начала СВО, на Россию наложили санкции, но обрушения экономики, вопреки ожиданиям западных политиков, не произошло. Как неоднократно отмечал Путин, правительство справилось и с этим вызовом. Экономика России, по его словам, укрепляется, в отличие от недружественных стран. С 2020 по 2022 год ВВП вырос на 4,7 процента, в прошлом году — более чем на три процента.В начале мая ФОМ провел опрос об отношении россиян к кабинету Мишустина: 58 процентов оценили его работу положительно. У премьер-министра личный рейтинг еще выше — 60 процентов одобрения.

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политика, госдума рф, вячеслав володин, михаил мишустин