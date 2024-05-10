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В городе Беэр-Шева прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.05.2024
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18:05 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/izrail-1945149764.html
В городе Беэр-Шева прозвучали сирены воздушной тревоги
В городе Беэр-Шева прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 10.05.2024
В городе Беэр-Шева прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском южном городе Беэр-Шева впервые с декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:05
2024-05-10T18:05
в мире
израиль
рафах (провинция)
ливан
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском южном городе Беэр-Шева впервые с декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу. "Сирены прозвучали на юге Израиля", - говорится в сообщении. По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в Беэр-Шеве и ее окрестностях, чего не фиксировалось с декабря прошлого года. Практически одновременно сигнал тревоги был активирован в израильских северных населенных пунктах Кирьят-Шмона и Ифтах вблизи границы с Ливаном. На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало. Ранее на этой неделе армия Израиля начала наземную операцию на востоке Рафаха, расположенном на границе сектора Газа и Египта. Военные и правительство неоднократно заявляли, что в этом районе продолжают действовать оставшиеся батальоны палестинского радикального движения ХАМАС. За день до начала операции на КПП "Керем-Шалом", через который идут гуманитарные грузы в палестинский анклав, в результате минометного обстрела ХАМАС были убиты четыре военнослужащих ЦАХАЛ. С входом израильских сил в Рафах обстрелы приграничных районов Израиля фиксируются ежедневно.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html
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израиль
рафах (провинция)
ливан
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в мире, израиль, рафах (провинция), ливан, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Ливан, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В городе Беэр-Шева прозвучали сирены воздушной тревоги

ЦАХАЛ: в городе Беэр-Шева прозвучали сирены воздушной тревоги

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в израильском южном городе Беэр-Шева впервые с декабря 2023 года, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу.
"Сирены прозвучали на юге Израиля", - говорится в сообщении.
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По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", сигнал тревоги был активирован в Беэр-Шеве и ее окрестностях, чего не фиксировалось с декабря прошлого года.
Практически одновременно сигнал тревоги был активирован в израильских северных населенных пунктах Кирьят-Шмона и Ифтах вблизи границы с Ливаном.
На данный момент сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.
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За день до начала операции на КПП "Керем-Шалом", через который идут гуманитарные грузы в палестинский анклав, в результате минометного обстрела ХАМАС были убиты четыре военнослужащих ЦАХАЛ. С входом израильских сил в Рафах обстрелы приграничных районов Израиля фиксируются ежедневно.
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В миреИзраильРафах (провинция)ЛиванХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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