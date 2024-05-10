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ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 10.05.2024
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04:20 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/izrail-1945045184.html
ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе
ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 10.05.2024
ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе
Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T04:20
2024-05-10T04:20
в мире
израиль
каир (город)
доха
хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. В четверг вечером египетские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что делегации Израиля и ХАМАС покинули Каир после двухдневных переговоров. "Делегация (ХАМАС)... направилась в Доху. Израиль отверг предложение, представленное посредниками, и выдвинул против него возражения по нескольким основным пунктам", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Франс Пресс. В заявлении говорится, что ХАМАС поддерживает предложение посредников и "мяч теперь на стороне поля оккупантов". Во вторник палестинское движение ХАМАС заявило о возвращении своей делегации в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. В понедельник ХАМАС объявило о согласии на предложенные посредниками из Египта и Катара условия перемирия из трех этапов по 42 дня, которое предусматривает освобождение израильских заложников и прекращение военных действий в секторе Газа, и ожидает ответа Израиля. Неясно, идет ли в заявлении ХАМАС речь о прежнем или о новом предложении посредников. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
https://ria.ru/20240510/izrail-1945043490.html
https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
израиль
каир (город)
доха
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, каир (город), доха, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Каир (город), Доха, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС: Израиль отверг предложения посредников о прекращении огня в секторе Газа

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.
В четверг вечером египетские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что делегации Израиля и ХАМАС покинули Каир после двухдневных переговоров.
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"Делегация (ХАМАС)... направилась в Доху. Израиль отверг предложение, представленное посредниками, и выдвинул против него возражения по нескольким основным пунктам", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Франс Пресс.
В заявлении говорится, что ХАМАС поддерживает предложение посредников и "мяч теперь на стороне поля оккупантов".
Во вторник палестинское движение ХАМАС заявило о возвращении своей делегации в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. В понедельник ХАМАС объявило о согласии на предложенные посредниками из Египта и Катара условия перемирия из трех этапов по 42 дня, которое предусматривает освобождение израильских заложников и прекращение военных действий в секторе Газа, и ожидает ответа Израиля.
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Неясно, идет ли в заявлении ХАМАС речь о прежнем или о новом предложении посредников.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
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В миреИзраильКаир (город)ДохаХАМАСАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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