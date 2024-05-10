https://ria.ru/20240510/izrail-1945045184.html

ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе

ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 10.05.2024

ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T04:20

2024-05-10T04:20

2024-05-10T04:20

в мире

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армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. В четверг вечером египетские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что делегации Израиля и ХАМАС покинули Каир после двухдневных переговоров. "Делегация (ХАМАС)... направилась в Доху. Израиль отверг предложение, представленное посредниками, и выдвинул против него возражения по нескольким основным пунктам", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Франс Пресс. В заявлении говорится, что ХАМАС поддерживает предложение посредников и "мяч теперь на стороне поля оккупантов". Во вторник палестинское движение ХАМАС заявило о возвращении своей делегации в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. В понедельник ХАМАС объявило о согласии на предложенные посредниками из Египта и Катара условия перемирия из трех этапов по 42 дня, которое предусматривает освобождение израильских заложников и прекращение военных действий в секторе Газа, и ожидает ответа Израиля. Неясно, идет ли в заявлении ХАМАС речь о прежнем или о новом предложении посредников. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.

https://ria.ru/20240510/izrail-1945043490.html

https://ria.ru/20240509/ssha-1944837686.html

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, каир (город), доха, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа