ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение о прекращении огня в Газе
ХАМАС: Израиль отверг предложения посредников о прекращении огня в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.
В четверг вечером египетские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что делегации Израиля и ХАМАС покинули Каир после двухдневных переговоров.
"Делегация (ХАМАС)... направилась в Доху. Израиль отверг предложение, представленное посредниками, и выдвинул против него возражения по нескольким основным пунктам", - говорится в заявлении, которое цитирует агентство Франс Пресс.
В заявлении говорится, что ХАМАС поддерживает предложение посредников и "мяч теперь на стороне поля оккупантов".
Во вторник палестинское движение ХАМАС заявило о возвращении своей делегации в Каир для продолжения переговоров о прекращении огня в секторе Газа. В понедельник ХАМАС объявило о согласии на предложенные посредниками из Египта и Катара условия перемирия из трех этапов по 42 дня, которое предусматривает освобождение израильских заложников и прекращение военных действий в секторе Газа, и ожидает ответа Израиля.
Неясно, идет ли в заявлении ХАМАС речь о прежнем или о новом предложении посредников.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Операция началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения служит требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.