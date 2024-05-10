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У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 10.05.2024
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03:19 10.05.2024 (обновлено: 04:34 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/izrail-1945043490.html
У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху
У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 10.05.2024
У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T03:19
2024-05-10T04:34
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
ллойд остин
хамас
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной помощи, о котором предупреждал президент США Джо Байден. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. "Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями", — заявил Нетаньяху в видеообращении к нации, опубликованном в четверг вечером.Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция в Рафахе началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения стало требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html
израиль
рафах (провинция)
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палестина
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, джо байден, ллойд остин, хамас, министерство обороны сша, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Ллойд Остин, ХАМАС, Министерство обороны США, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху

Нетаньяху: Израиль может воевать в одиночку в случае прекращения помощи США

© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной помощи, о котором предупреждал президент США Джо Байден.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
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"Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями", — заявил Нетаньяху в видеообращении к нации, опубликованном в четверг вечером.
Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Операция в Рафахе началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения стало требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.
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В миреИзраильРафах (провинция)СШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденЛлойд ОстинХАМАСМинистерство обороны СШААрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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