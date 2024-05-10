https://ria.ru/20240510/izrail-1945043490.html

У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху

У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 10.05.2024

У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T03:19

2024-05-10T03:19

2024-05-10T04:34

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной помощи, о котором предупреждал президент США Джо Байден. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. "Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями", — заявил Нетаньяху в видеообращении к нации, опубликованном в четверг вечером.Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов. Операция в Рафахе началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения стало требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html

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