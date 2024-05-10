У Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, заявил Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль может воевать в одиночку в случае прекращения помощи США
© AP Photo / Ohad ZwigenbergПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку в случае возможного прекращения американской военной помощи, о котором предупреждал президент США Джо Байден.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
"Если нам придется стоять в одиночку, мы будем стоять в одиночку. Если понадобится, мы будем сражаться ногтями", — заявил Нетаньяху в видеообращении к нации, опубликованном в четверг вечером.
Позднее палестинское движение ХАМАС заявило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа.
В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в Рафах в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. Сообщалось о ликвидации 20 палестинских радикалов.
Операция в Рафахе началась на фоне продолжающихся усилий посредников привести стороны конфликта в секторе Газа к соглашению о прекращении огня в обмен на освобождение израильских заложников. Камнем преткновения стало требование ХАМАС о том, чтобы Израиль дал гарантии о полном прекращении войны в секторе Газа и выводе войск. Руководство Израиля готово на временное прекращение огня в обмен на освобождение заложников, однако не отказывается от достижения всех целей войны, включая полную ликвидацию боевого и политического потенциала ХАМАС.