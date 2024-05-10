https://ria.ru/20240510/izrail-1945036275.html

Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля

Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля - РИА Новости, 10.05.2024

Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля

Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили о запуске беспилотника со взрывчаткой по базе ВВС... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T00:19

2024-05-10T00:19

2024-05-10T00:29

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

ирак

ашкелон

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ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили о запуске беспилотника со взрывчаткой по базе ВВС Израиля "Овда" в пустыне Негев."Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в Газе и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы Исламского сопротивления в Ираке напали на сионистскую авиабазу "Овда" на наших оккупированных территориях вечером 9 мая с помощью беспилотника", - говорится в сообщении в Telegram-канале группировок.Ранее они сообщили о ракетной атаке по нефтеналивному порту в израильском Ашкелоне.

https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html

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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, ашкелон