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Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля - РИА Новости, 10.05.2024
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00:19 10.05.2024 (обновлено: 00:29 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/izrail-1945036275.html
Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля
Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля - РИА Новости, 10.05.2024
Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля
Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили о запуске беспилотника со взрывчаткой по базе ВВС... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T00:19
2024-05-10T00:29
в мире
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ирак
ашкелон
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ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили о запуске беспилотника со взрывчаткой по базе ВВС Израиля "Овда" в пустыне Негев."Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в Газе и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы Исламского сопротивления в Ираке напали на сионистскую авиабазу "Овда" на наших оккупированных территориях вечером 9 мая с помощью беспилотника", - говорится в сообщении в Telegram-канале группировок.Ранее они сообщили о ракетной атаке по нефтеналивному порту в израильском Ашкелоне.
https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html
израиль
ирак
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в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ирак, ашкелон
В мире, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Ирак, Ашкелон
Иракские группировки запустили беспилотник по военной авиабазе Израиля

Иракские группировки запустили беспилотник по авиабазе Израиля в пустыне Негев

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot в Израиле. Архивное фото
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ДОХА, 10 мая - РИА Новости. Иракские шиитские вооруженные группировки в составе так называемого "Исламского сопротивления Ирака" заявили о запуске беспилотника со взрывчаткой по базе ВВС Израиля "Овда" в пустыне Негев.
"Продолжая сопротивление оккупации, в поддержку нашего народа в Газе и в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против палестинского гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы Исламского сопротивления в Ираке напали на сионистскую авиабазу "Овда" на наших оккупированных территориях вечером 9 мая с помощью беспилотника", - говорится в сообщении в Telegram-канале группировок.
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Ранее они сообщили о ракетной атаке по нефтеналивному порту в израильском Ашкелоне.
 
В миреИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИракАшкелон
 
 
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