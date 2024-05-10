https://ria.ru/20240510/infrastruktura-1945056193.html
В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры
В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.05.2024
В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры
Складские помещения и объект критической инфрастуктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава Херсонской РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T08:52
2024-05-10T08:52
2024-05-10T08:55
херсонская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Складские помещения и объект критической инфрастуктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта. Также повреждены хозяйственные постройки, складское помещение", - написал Прокудин. О каком объекте идет речь, он не уточнил. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина
В Херсонской области пострадал объект критической инфраструктуры
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении объекта инфраструктуры
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Складские помещения и объект критической инфрастуктуры повреждены на подконтрольной ВСУ части Херсонской области, утверждает назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале
.
"Были зафиксированы попадания в объект критической инфраструктуры и газопровод. Утечка газа перекрыта. Также повреждены хозяйственные постройки, складское помещение", - написал Прокудин.
О каком объекте идет речь, он не уточнил.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.