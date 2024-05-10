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Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате - РИА Новости, 10.05.2024
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17:05 10.05.2024 (обновлено: 17:06 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/gutsul-1945139539.html
Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате
Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате - РИА Новости, 10.05.2024
Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что сразу после возвращения из Москвы, где она присутствовала на параде в честь Дня Победы,... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:05
2024-05-10T17:06
в мире
молдавия
москва
комрат
евгения гуцул
илан шор
владимир путин
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что сразу после возвращения из Москвы, где она присутствовала на параде в честь Дня Победы, возложила цветы к мемориалу воинской славы в главном городе региона - Комрате. В четверг Гуцул и оппозиционный молдавский политик Илан Шор приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина, также они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Гуцул сообщила, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы. "Сразу после возвращения в Молдову возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате. Это святое место для каждого комратчанина и всех жителей Гагаузии. Здесь похоронены солдаты, павшие во время Ясско-Кишиневской операции при освобождении города", - написала Гуцул в своем Telegram-канале. Она отметила, что День Победы встретила в Москве, но мыслями была рядом с Гагаузией. "Мне было приятно видеть, как более пяти тысяч жителей автономии вышли на шествие в Комрате, как в Чадыр-Лунге, Вулканештах и наших селах массово возлагали цветы к памятникам воинов-освободителей. Память о вкладе предыдущих поколений в Победу над фашизмом — это святые вещи для каждой семьи в автономии. Эти ценности мы никогда не предадим и не позволим переписать страницы нашей истории", - подчеркнула Гуцул. Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
https://ria.ru/20240509/ogon-1944869377.html
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944970336.html
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в мире, молдавия, москва, комрат, евгения гуцул, илан шор, владимир путин, таможенный союз, день победы
В мире, Молдавия, Москва, Комрат, Евгения Гуцул, Илан Шор, Владимир Путин, Таможенный союз, День Победы
Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате

Глава Гагаузии Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате

© Фото : Евгения Гуцул/TelegramГлава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Евгения Гуцул/Telegram
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате
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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул сообщила, что сразу после возвращения из Москвы, где она присутствовала на параде в честь Дня Победы, возложила цветы к мемориалу воинской славы в главном городе региона - Комрате.
В четверг Гуцул и оппозиционный молдавский политик Илан Шор приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина, также они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Гуцул сообщила, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы.
Вечный огонь на Мемориале воинской славы в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
На мемориале в Гагаузии зажгли огонь частицей Вечного огня из Москвы
9 мая, 09:40
"Сразу после возвращения в Молдову возложила цветы к мемориалу воинской славы в Комрате. Это святое место для каждого комратчанина и всех жителей Гагаузии. Здесь похоронены солдаты, павшие во время Ясско-Кишиневской операции при освобождении города", - написала Гуцул в своем Telegram-канале.
Она отметила, что День Победы встретила в Москве, но мыслями была рядом с Гагаузией. "Мне было приятно видеть, как более пяти тысяч жителей автономии вышли на шествие в Комрате, как в Чадыр-Лунге, Вулканештах и наших селах массово возлагали цветы к памятникам воинов-освободителей. Память о вкладе предыдущих поколений в Победу над фашизмом — это святые вещи для каждой семьи в автономии. Эти ценности мы никогда не предадим и не позволим переписать страницы нашей истории", - подчеркнула Гуцул.
Торжественный митинг-концерт у памятника советскому воину-освободителю Алеша в Пловдиве, Болгария - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Сотни людей возложили цветы к памятнику "Алеша" в Пловдиве в День Победы
9 мая, 16:17
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Гуцул поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии
Вчера, 10:32
 
В миреМолдавияМоскваКомратЕвгения ГуцулИлан ШорВладимир ПутинТаможенный союзДень Победы
 
 
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