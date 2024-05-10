https://ria.ru/20240510/gutsul-1945069705.html

Гуцул поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии

Гуцул поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии - РИА Новости, 10.05.2024

Гуцул поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул по возвращению из Москвы, где она присутствовала на параде в честь Дня Победы, поблагодарила Россию за... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:32

2024-05-10T10:32

2024-05-10T10:33

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КИШИНЕВ, 10 мая – РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул по возвращению из Москвы, где она присутствовала на параде в честь Дня Победы, поблагодарила Россию за дружеское отношение к Гагаузии. В четверг Гуцул и позиционный политик Илан Шор приняли участие в параде на Красной площади по приглашению президента России Владимира Путина, также они возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве. Гуцул сообщила, что Вечный огонь на мемориале воинской славы в главном городе Гагаузской автономии Комрате был зажжен частицей Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду в центре Москвы. "Хочу поздравить вас с прошедшим Днем Победы. Меня не было вчера с вами, но завтра мы обязательно пойдем к мемориалу в Комрате (административный центр автономии – ред.), мы обязательно возложим цветы. Вчера мне посчастливилось побывать на параде на Красной площади. Это очень красиво. Вот в чем сила! Еще раз Российская Федерация продемонстрировала свое дружеское отношение к нам, поэтому я уверена, что мы сохраним эти отношения", - сказала Гуцул на выходе из аэропорта, где ее встречала группа сторонников и представители политического блока "Победа-Виктория". Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики Молдавии. Более 98% его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240505/kishinev-1944015292.html

https://ria.ru/20240427/moldaviya-1942687232.html

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