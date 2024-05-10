Рейтинг@Mail.ru
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/gruziya-1945146010.html
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе - РИА Новости, 10.05.2024
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе
Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении на следующей неделе, сообщил спикер законодательного органа Шалва... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:46
2024-05-10T17:46
в мире
грузия
тбилиси
протесты в грузии против закона об иноагентах
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575469_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_b450fe628dfd7f335bcdbba01a3cae1d.jpg
ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении на следующей неделе, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на брифинге. "Мы обсудили расписание следующей недели и повестку дня, текущие вопросы и законопроект, который будет рассмотрен в третьем чтении на следующей неделе", - заявил Папуашвили после заседания парламентского большинства. По данным грузинских СМИ, предположительно, 13 мая состоится рассмотрение законопроекта в третьем чтении на комитетском заседании, а 17 мая - на пленарном заседании. Парламентские процедуры проходят в Тбилиси на фоне акций протеста против законопроекта.
https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html
грузия
тбилиси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940575469_0:0:1193:894_1920x0_80_0_0_2d604a353a01dbad55576df976f69783.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Тбилиси, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе

Парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе

© Фото : Parliament of GeorgiaПленарное заседание парламента Грузии
Пленарное заседание парламента Грузии - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Parliament of Georgia
Пленарное заседание парламента Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении на следующей неделе, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на брифинге.
"Мы обсудили расписание следующей недели и повестку дня, текущие вопросы и законопроект, который будет рассмотрен в третьем чтении на следующей неделе", - заявил Папуашвили после заседания парламентского большинства.
По данным грузинских СМИ, предположительно, 13 мая состоится рассмотрение законопроекта в третьем чтении на комитетском заседании, а 17 мая - на пленарном заседании. Парламентские процедуры проходят в Тбилиси на фоне акций протеста против законопроекта.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Госдеп оценил закон об иноагентах в США
6 мая, 23:30
 
В миреГрузияТбилисиПротесты в Грузии против закона об иноагентах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала