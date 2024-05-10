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В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе - РИА Новости, 10.05.2024
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе
Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении на следующей неделе, сообщил спикер законодательного органа Шалва... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:46
2024-05-10T17:46
2024-05-10T17:46
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протесты в грузии против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 10 мая - РИА Новости. Парламент Грузии рассмотрит законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении на следующей неделе, сообщил спикер законодательного органа Шалва Папуашвили на брифинге. "Мы обсудили расписание следующей недели и повестку дня, текущие вопросы и законопроект, который будет рассмотрен в третьем чтении на следующей неделе", - заявил Папуашвили после заседания парламентского большинства. По данным грузинских СМИ, предположительно, 13 мая состоится рассмотрение законопроекта в третьем чтении на комитетском заседании, а 17 мая - на пленарном заседании. Парламентские процедуры проходят в Тбилиси на фоне акций протеста против законопроекта.
https://ria.ru/20240506/zakon-1944266453.html
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в мире, грузия, тбилиси, протесты в грузии против закона об иноагентах
В мире, Грузия, Тбилиси, Протесты в Грузии против закона об иноагентах
В Грузии рассмотрят закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе
Парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе