https://ria.ru/20240510/grabezhi-1945159565.html

Бывший сотрудник СБУ рассказал о грабежах "Азова"* в Запорожской области

Бывший сотрудник СБУ рассказал о грабежах "Азова"* в Запорожской области - РИА Новости, 10.05.2024

Бывший сотрудник СБУ рассказал о грабежах "Азова"* в Запорожской области

Экс-сотрудник СБУ рассказал о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России террористической организации "Азов"* в Запорожской области с целью... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:23

2024-05-10T19:23

2024-05-10T19:50

запорожская область

бердянск

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служба безопасности украины

специальная военная операция на украине

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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Экс-сотрудник СБУ рассказал о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России террористической организации "Азов"* в Запорожской области с целью наполнения партийной кассы "Азова"*, сообщили силовые структуры Запорожской области. Как утверждает экс-сотрудник спецслужб, бойцы "Азова"* не оставляли без внимания Бердянск, где занимались грабежом местного населения. Кроме того, были факты ограбления инкассаторских машин. "Азов"* постоянно мотались в Бердянск, чтобы не палиться в Мариуполе", - сказал он. "Азов"* где-то шесть банковских машин ограбили. Каким-то образом их там вычислили, выслали подставную машину инкассаторскую в Пологовском районе, те на нее напали, обстреляли. В итоге застрелили шесть человек "Азовцев"*, в форме, с оружием", - сказал экс-сотрудник СБУ. По его мнению, целью этих действий было наполнение партийной кассы "Азова"*. Подобные преступления могли совершаться и в других регионах Украины. "Было указание, что нужно наполнять партийную кассу, возможно, что это была не одна бригада, которая по Запорожью работала. Такие же могли работать в других регионах. Конфликта с управлением "Азова"* не было. Те сразу открестились, что мы не при делах, ну, как и везде они уволены вчерашним числом", - сказал бывший сотрудник спецслужб Украины.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240508/prigovor-1944700723.html

https://ria.ru/20240405/bronemashina-1937951542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Экс-сотрудник СБУ о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России организации Экс-сотрудник СБУ рассказал о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России террористической организации "Азов" в Запорожской области с целью наполнения партийной кассы украинского нацформирования. 2024-05-10T19:23 true PT2M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, бердянск, украина, служба безопасности украины