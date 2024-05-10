https://ria.ru/20240510/grabezhi-1945159565.html
Бывший сотрудник СБУ рассказал о грабежах "Азова"* в Запорожской области
Бывший сотрудник СБУ рассказал о грабежах "Азова"* в Запорожской области - РИА Новости, 10.05.2024
Бывший сотрудник СБУ рассказал о грабежах "Азова"* в Запорожской области
Экс-сотрудник СБУ рассказал о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России террористической организации "Азов"* в Запорожской области с целью... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:23
2024-05-10T19:23
2024-05-10T19:50
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СЕВАСТОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Экс-сотрудник СБУ рассказал о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России террористической организации "Азов"* в Запорожской области с целью наполнения партийной кассы "Азова"*, сообщили силовые структуры Запорожской области. Как утверждает экс-сотрудник спецслужб, бойцы "Азова"* не оставляли без внимания Бердянск, где занимались грабежом местного населения. Кроме того, были факты ограбления инкассаторских машин. "Азов"* постоянно мотались в Бердянск, чтобы не палиться в Мариуполе", - сказал он. "Азов"* где-то шесть банковских машин ограбили. Каким-то образом их там вычислили, выслали подставную машину инкассаторскую в Пологовском районе, те на нее напали, обстреляли. В итоге застрелили шесть человек "Азовцев"*, в форме, с оружием", - сказал экс-сотрудник СБУ. По его мнению, целью этих действий было наполнение партийной кассы "Азова"*. Подобные преступления могли совершаться и в других регионах Украины. "Было указание, что нужно наполнять партийную кассу, возможно, что это была не одна бригада, которая по Запорожью работала. Такие же могли работать в других регионах. Конфликта с управлением "Азова"* не было. Те сразу открестились, что мы не при делах, ну, как и везде они уволены вчерашним числом", - сказал бывший сотрудник спецслужб Украины.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240508/prigovor-1944700723.html
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Экс-сотрудник СБУ о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России организации
Экс-сотрудник СБУ рассказал о грабежах, совершенных боевиками батальона запрещенной в России террористической организации "Азов" в Запорожской области с целью наполнения партийной кассы украинского нацформирования.
2024-05-10T19:23
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запорожская область, бердянск, украина, служба безопасности украины
Запорожская область, Бердянск, Украина, Служба безопасности Украины, Специальная военная операция на Украине
Бывший сотрудник СБУ рассказал о грабежах "Азова"* в Запорожской области
Экс-сотрудник СБУ: боевики "Азова" грабили местное население в Бердянске