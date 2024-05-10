https://ria.ru/20240510/gosduma-1945062991.html

Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером

Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером - РИА Новости, 10.05.2024

Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером

Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ, документ доступен в думской... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:38

2024-05-10T09:38

2024-05-10T09:47

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ, документ доступен в думской электронной базе."Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект постановления Государственной Думы №622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 10 мая 2024 года", - сказано в документе.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.

https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин