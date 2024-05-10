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Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером - РИА Новости, 10.05.2024
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09:38 10.05.2024 (обновлено: 09:47 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/gosduma-1945062991.html
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером - РИА Новости, 10.05.2024
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером
Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ, документ доступен в думской... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:38
2024-05-10T09:47
политика
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госдума рф
михаил мишустин
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ, документ доступен в думской электронной базе."Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект постановления Государственной Думы №622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 10 мая 2024 года", - сказано в документе.Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
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политика, россия, госдума рф, михаил мишустин, вячеслав володин, владимир путин
Политика, Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Вячеслав Володин, Владимир Путин
Комитет ГД направил проект постановления об утверждении Мишустина премьером

Комитет по контролю направил в Совет ГД проект об утверждении Мишустина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю направил в Совет Думы проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром РФ, документ доступен в думской электронной базе.
"Комитет Государственной Думы по контролю направляет проект постановления Государственной Думы №622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной Думы 10 мая 2024 года", - сказано в документе.
Ранее в пятницу председатель ГД Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В ГД рассказали, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры премьера
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ПолитикаРоссияГосдума РФМихаил МишустинВячеслав ВолодинВладимир Путин
 
 
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