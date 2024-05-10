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Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО - РИА Новости, 10.05.2024
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02:52 10.05.2024 (обновлено: 03:25 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/germaniya-1945042059.html
Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО
Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО - РИА Новости, 10.05.2024
Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО
Большинство немецких военных со следующего года перейдут под командование НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T02:52
2024-05-10T03:25
в мире
германия
борис писториус
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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Большинство немецких военных со следующего года перейдут под командование НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Безопасность наших союзников - это наша безопасность. Поэтому со следующего года большинство наших военных перейдет под командование НАТО. И примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности", - заявил Писториус на мероприятии в университете Джона Хопкинса.
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в мире, германия, борис писториус, нато
В мире, Германия, Борис Писториус, НАТО
Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО

Писториус: большинство немецких военных перейдет под контроль НАТО с 2025 года

© Sputnik / Денис Асланов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии Германии на учениях НАТО
Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащие армии Германии на учениях НАТО . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Большинство немецких военных со следующего года перейдут под командование НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.
"Безопасность наших союзников - это наша безопасность. Поэтому со следующего года большинство наших военных перейдет под командование НАТО. И примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности", - заявил Писториус на мероприятии в университете Джона Хопкинса.
Военнослужащий армии США во время прыжка с парашютом на учениях НАТО Swift Response в Скиллингариде, Швеция - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
На учениях НАТО пострадали более десятка солдат
8 мая, 02:50
 
В миреГерманияБорис ПисториусНАТО
 
 
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