https://ria.ru/20240510/germaniya-1945042059.html

Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО

Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО - РИА Новости, 10.05.2024

Писториус анонсировал перевод немецких военных под командование НАТО

Большинство немецких военных со следующего года перейдут под командование НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T02:52

2024-05-10T02:52

2024-05-10T03:25

в мире

германия

борис писториус

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155067/03/1550670371_0:129:3022:1829_1920x0_80_0_0_c389864b2a1bdfe9bbbbb454a97f9843.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Большинство немецких военных со следующего года перейдут под командование НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. "Безопасность наших союзников - это наша безопасность. Поэтому со следующего года большинство наших военных перейдет под командование НАТО. И примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности", - заявил Писториус на мероприятии в университете Джона Хопкинса.

https://ria.ru/20240508/ucheniya-1944560828.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, борис писториус, нато