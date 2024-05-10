Рейтинг@Mail.ru
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:29 10.05.2024 (обновлено: 23:30 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/gaza-1945183781.html
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе - РИА Новости, 10.05.2024
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе
СБ ООН призвал предоставить доступ следователям ко всем массовым захоронениям, обнаруженным в секторе Газа, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:29
2024-05-10T23:30
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
ООН, 10 мая - РИА Новости. СБ ООН призвал предоставить доступ следователям ко всем массовым захоронениям, обнаруженным в секторе Газа, говорится в заявлении Совбеза для прессы. Члены Совбеза выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об обнаружении массовых захоронений на территории и вокруг медицинских учреждений Насера ​​и Аль-Шифы в секторе Газа, где были захоронены несколько сот тел, в том числе женщин, детей и пожилых людей. "Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности за нарушение международного права и призвали предоставить следователям беспрепятственный доступ ко всем местам массовых захоронений в Газе для проведения немедленных, независимых, тщательных, всеобъемлющих, прозрачных и беспристрастных расследований с целью установления всех обстоятельств", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе

СБ ООН призвал допустить следователей ко всем массовым захоронениям в Газе

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ООН, 10 мая - РИА Новости. СБ ООН призвал предоставить доступ следователям ко всем массовым захоронениям, обнаруженным в секторе Газа, говорится в заявлении Совбеза для прессы.
Члены Совбеза выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об обнаружении массовых захоронений на территории и вокруг медицинских учреждений Насера ​​и Аль-Шифы в секторе Газа, где были захоронены несколько сот тел, в том числе женщин, детей и пожилых людей.
"Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности за нарушение международного права и призвали предоставить следователям беспрепятственный доступ ко всем местам массовых захоронений в Газе для проведения немедленных, независимых, тщательных, всеобъемлющих, прозрачных и беспристрастных расследований с целью установления всех обстоятельств", - отмечается в заявлении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСовет Безопасности ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала