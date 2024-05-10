https://ria.ru/20240510/gaza-1945183781.html

СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе

СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе - РИА Новости, 10.05.2024

СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе

СБ ООН призвал предоставить доступ следователям ко всем массовым захоронениям, обнаруженным в секторе Газа, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:29

2024-05-10T23:29

2024-05-10T23:30

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ООН, 10 мая - РИА Новости. СБ ООН призвал предоставить доступ следователям ко всем массовым захоронениям, обнаруженным в секторе Газа, говорится в заявлении Совбеза для прессы. Члены Совбеза выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об обнаружении массовых захоронений на территории и вокруг медицинских учреждений Насера ​​и Аль-Шифы в секторе Газа, где были захоронены несколько сот тел, в том числе женщин, детей и пожилых людей. "Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности за нарушение международного права и призвали предоставить следователям беспрепятственный доступ ко всем местам массовых захоронений в Газе для проведения немедленных, независимых, тщательных, всеобъемлющих, прозрачных и беспристрастных расследований с целью установления всех обстоятельств", - отмечается в заявлении.

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

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в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон