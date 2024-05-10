https://ria.ru/20240510/gaza-1945183781.html
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе - РИА Новости, 10.05.2024
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе
СБ ООН призвал предоставить доступ следователям ко всем массовым захоронениям, обнаруженным в секторе Газа, говорится в заявлении Совбеза для прессы. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:29
2024-05-10T23:29
2024-05-10T23:30
в мире
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
совет безопасности оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
ООН, 10 мая - РИА Новости. СБ ООН призвал предоставить доступ следователям ко всем массовым захоронениям, обнаруженным в секторе Газа, говорится в заявлении Совбеза для прессы. Члены Совбеза выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об обнаружении массовых захоронений на территории и вокруг медицинских учреждений Насера и Аль-Шифы в секторе Газа, где были захоронены несколько сот тел, в том числе женщин, детей и пожилых людей. "Члены Совета безопасности подчеркнули необходимость привлечения к ответственности за нарушение международного права и призвали предоставить следователям беспрепятственный доступ ко всем местам массовых захоронений в Газе для проведения немедленных, независимых, тщательных, всеобъемлющих, прозрачных и беспристрастных расследований с целью установления всех обстоятельств", - отмечается в заявлении.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, совет безопасности оон
В мире, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Совет Безопасности ООН
СБ ООН призвал допустить следователей к массовым захоронениям в Газе
СБ ООН призвал допустить следователей ко всем массовым захоронениям в Газе