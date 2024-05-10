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Число погибших при ударах по Газе выросло до 34 943, заявили в Палестине - РИА Новости, 10.05.2024
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19:51 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/gaza-1945162623.html
Число погибших при ударах по Газе выросло до 34 943, заявили в Палестине
Число погибших при ударах по Газе выросло до 34 943, заявили в Палестине - РИА Новости, 10.05.2024
Число погибших при ударах по Газе выросло до 34 943, заявили в Палестине
Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 34 943, сообщило министерство здравоохранения Газы. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:51
2024-05-10T19:51
израиль
палестина
рафах (провинция)
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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ТУНИС, 10 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 34 943, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 34 943, пострадали 78 572 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава. По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 39 человек, погибших из-за действий израильской армии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге анклава в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html
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израиль
палестина
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израиль, палестина, рафах (провинция), хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Палестина, Рафах (провинция), ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Число погибших при ударах по Газе выросло до 34 943, заявили в Палестине

Минздрав Палестины: число погибших при ударах по Газе выросло до 34 943

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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ТУНИС, 10 мая - РИА Новости. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября достигло 34 943, сообщило министерство здравоохранения Газы.
"Число жертв израильской агрессии с 7 октября выросло до 34 943, пострадали 78 572 человек", - говорится в заявлении минздрава анклава.
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По данным ведомства, за минувшие сутки в больницы сектора Газа были доставлены тела 39 человек, погибших из-за действий израильской армии.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
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В ночь на вторник сухопутные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вошли в город Рафах на юге анклава в рамках контртеррористической операции, а израильские танки взяли оперативный контроль над территорией КПП "Рафах" со стороны сектора Газа.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ИзраильПалестинаРафах (провинция)ХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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