https://ria.ru/20240510/gaza-1945149064.html
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2024
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели четверых военнослужащих в бою на севере сектора Газа в пятницу. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:01
2024-05-10T18:01
2024-05-10T18:10
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели четверых военнослужащих в бою на севере сектора Газа в пятницу.По данным военных, все четверо служили в бригаде "Нахаль", которая продолжает операции в палестинском анклаве.Общее число военнослужащих ЦАХАЛ, погибших с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, возросло до 619. Из них 271 погиб в ходе наземной операции в палестинском анклаве, которая началась в конце октября 2023 года.Ранее на этой неделе армия Израиля начала наземную операцию на востоке Рафаха, расположенном на границе сектора Газа и Египта. Военные и правительство неоднократно заявляли, что в этом районе продолжают действовать оставшиеся батальоны палестинского движения ХАМАС.За день до начала операции на КПП "Керем-Шалом", через который идут гуманитарные грузы в палестинский анклав, в результате минометного обстрела ХАМАС были убиты четыре военнослужащих ЦАХАЛ. С входом израильских сил в Рафах обстрелы приграничных районов Израиля фиксируются ежедневно.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
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израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рафах (провинция), египет, хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа
Армия Израиля сообщила о гибели 4 солдат в бою на севере сектора Газа