Рейтинг@Mail.ru
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:01 10.05.2024 (обновлено: 18:10 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/gaza-1945149064.html
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2024
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели четверых военнослужащих в бою на севере сектора Газа в пятницу. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:01
2024-05-10T18:10
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
рафах (провинция)
египет
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели четверых военнослужащих в бою на севере сектора Газа в пятницу.По данным военных, все четверо служили в бригаде "Нахаль", которая продолжает операции в палестинском анклаве.Общее число военнослужащих ЦАХАЛ, погибших с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, возросло до 619. Из них 271 погиб в ходе наземной операции в палестинском анклаве, которая началась в конце октября 2023 года.Ранее на этой неделе армия Израиля начала наземную операцию на востоке Рафаха, расположенном на границе сектора Газа и Египта. Военные и правительство неоднократно заявляли, что в этом районе продолжают действовать оставшиеся батальоны палестинского движения ХАМАС.За день до начала операции на КПП "Керем-Шалом", через который идут гуманитарные грузы в палестинский анклав, в результате минометного обстрела ХАМАС были убиты четыре военнослужащих ЦАХАЛ. С входом израильских сил в Рафах обстрелы приграничных районов Израиля фиксируются ежедневно.
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240430/netanyakhu-1943194387.html
израиль
рафах (провинция)
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, рафах (провинция), египет, хамас
Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Рафах (провинция), Египет, ХАМАС
Армия Израиля заявила о гибели четырех солдат в бою в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о гибели 4 солдат в бою на севере сектора Газа

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в результате израильского авиаудара на севере сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели четверых военнослужащих в бою на севере сектора Газа в пятницу.
По данным военных, все четверо служили в бригаде "Нахаль", которая продолжает операции в палестинском анклаве.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Общее число военнослужащих ЦАХАЛ, погибших с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, возросло до 619. Из них 271 погиб в ходе наземной операции в палестинском анклаве, которая началась в конце октября 2023 года.
Ранее на этой неделе армия Израиля начала наземную операцию на востоке Рафаха, расположенном на границе сектора Газа и Египта. Военные и правительство неоднократно заявляли, что в этом районе продолжают действовать оставшиеся батальоны палестинского движения ХАМАС.
За день до начала операции на КПП "Керем-Шалом", через который идут гуманитарные грузы в палестинский анклав, в результате минометного обстрела ХАМАС были убиты четыре военнослужащих ЦАХАЛ. С входом израильских сил в Рафах обстрелы приграничных районов Израиля фиксируются ежедневно.
Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
Нетаньяху прокомментировал возможную выдачу МУС ордеров на арест чиновников
30 апреля, 18:24
 
ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреРафах (провинция)ЕгипетХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала