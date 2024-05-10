https://ria.ru/20240510/frantsiya-1945083675.html

СМИ выяснили, откуда Макрон достал ракеты для ВСУ

СМИ выяснили, откуда Макрон достал ракеты для ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024

СМИ выяснили, откуда Макрон достал ракеты для ВСУ

Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP, передает RFI. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:40

2024-05-10T12:40

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россия

франция

сергей лавров

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Франция передала Украине подлежащие утилизации дальнобойные ракеты SCALP, передает RFI."В арсеналах было два типа запасов. С одной стороны, старые ракеты с подходящим к концу сроком хранения, но все еще пригодные к использованию. С другой стороны, "коконы" с ракетами, которые были не пригодны к эксплуатации из-за "каннибализации": с них были сняты некоторые детали для поддержания в боеспособном состоянии других ракет SCALP, стоящих на вооружении непосредственно в подразделениях французских ВВС", — объясняет RFI.Ракеты быстро восстановили за три месяца, говорится в статье. Стоимость работ составила четверть цены новой ракеты, рассказали источники издания.Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования. Это совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Сейчас их производит европейская компания MBDA. Цена одной единицы — около двух миллионов фунтов стерлингов. Дальность экспортных вариантов, как утверждает американское издание The Drive, — 250 километров, но существуют модификации дальностью до 560 километров.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20240507/istrebiteli-1944424264.html

https://ria.ru/20240503/ukraina-1943748876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, франция, сергей лавров, дмитрий песков, нато