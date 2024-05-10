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Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии - РИА Новости, 10.05.2024
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10:47 10.05.2024 (обновлено: 10:50 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/finlyandiya-1945071064.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии - РИА Новости, 10.05.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:47
2024-05-10T10:50
россия
финляндия
хельсинки
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.Ранее в посольстве России в Финляндии сообщали, что памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки. Он был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
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россия, финляндия, хельсинки, александр бастрыкин, происшествия
Россия, Финляндия, Хельсинки, Александр Бастрыкин, Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии

Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника военным в Финляндии

© СоцсетиПамятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко. Кадр видео
Памятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко. Кадр видео
© Соцсети
Памятник советским военнослужащим осквернили на кладбище в Малми-Кивикко. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.
Ранее в посольстве России в Финляндии сообщали, что памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки. Он был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве.
"Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
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РоссияФинляндияХельсинкиАлександр БастрыкинПроисшествия
 
 
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