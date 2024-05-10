https://ria.ru/20240510/finlyandiya-1945071064.html
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии - РИА Новости, 10.05.2024
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:47
2024-05-10T10:47
2024-05-10T10:50
россия
финляндия
хельсинки
александр бастрыкин
происшествия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.Ранее в посольстве России в Финляндии сообщали, что памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки. Он был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, хельсинки, александр бастрыкин, происшествия
Россия, Финляндия, Хельсинки, Александр Бастрыкин, Происшествия
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии
Бастрыкин поручил возбудить дело после осквернения памятника военным в Финляндии