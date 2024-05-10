https://ria.ru/20240510/finlyandiya-1945071064.html

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии - РИА Новости, 10.05.2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника в Финляндии

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:47

2024-05-10T10:47

2024-05-10T10:50

россия

финляндия

хельсинки

александр бастрыкин

происшествия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщает Следственный комитет РФ в Telegram-канале.Ранее в посольстве России в Финляндии сообщали, что памятник советским военнослужащим осквернили в Хельсинки. Он был залит краской. Усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников наиболее заметные следы повреждений удалось устранить, отметили в посольстве."Председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета России возбудить уголовное дело по данному факту, запросив в Министерстве иностранных дел Российской Федерации всю информацию об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240417/moldaviya-1940581152.html

россия

финляндия

хельсинки

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Ольга Фомченкова

россия, финляндия, хельсинки, александр бастрыкин, происшествия