https://ria.ru/20240510/fastfood-1945183940.html
СМИ: McDonald's разрабатывает дешевый обед из-за низких доходов в США
СМИ: McDonald's разрабатывает дешевый обед из-за низких доходов в США - РИА Новости, 10.05.2024
СМИ: McDonald's разрабатывает дешевый обед из-за низких доходов в США
Американский McDonald"s разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:29
2024-05-10T23:29
2024-05-10T23:36
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский McDonald"s разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает телеканал NBC News. "McDonald"s работает над специальным комбо-предложением за 5 долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания", - сообщает телеканал. Речь идет о комбо, в которое могут войти бургер, четыре куриных нагетса, картошка и напиток, говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, предложение создается в то время, как клиенты с низким доходом отказываются от трат, в частности на рестораны быстрого питания. Телеканал цитирует гендиректора сети Криса Кемпчински, который в письме к сотрудникам о выручке в первом квартале заявил, что "потребители продолжают быть еще более разборчивыми в отношении каждого потраченного доллара, поскольку сталкиваются с ростом цен в повседневных расходах". Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Американская сеть в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". По состоянию на 1 января, в 64 субъектах РФ работают более 880 точек сети.
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технологии, россия, калифорния, сша, mcdonald's corporation, в мире
Технологии, Россия, Калифорния, США, McDonald's Corporation, В мире
СМИ: McDonald's разрабатывает дешевый обед из-за низких доходов в США
NBC News: McDonald's готовит дешевое комбо из-за низких доходов американцев
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости.
Американский McDonald"s разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает телеканал NBC News
.
"McDonald"s работает над специальным комбо-предложением за 5 долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания", - сообщает телеканал.
Речь идет о комбо, в которое могут войти бургер, четыре куриных нагетса, картошка и напиток, говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, предложение создается в то время, как клиенты с низким доходом отказываются от трат, в частности на рестораны быстрого питания.
Телеканал цитирует гендиректора сети Криса Кемпчински, который в письме к сотрудникам о выручке в первом квартале заявил, что "потребители продолжают быть еще более разборчивыми в отношении каждого потраченного доллара, поскольку сталкиваются с ростом цен в повседневных расходах".
Компания McDonald's
была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния
, США
). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания".
Американская сеть в 2022 году ушла с рынка РФ
, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". По состоянию на 1 января, в 64 субъектах РФ работают более 880 точек сети.