https://ria.ru/20240510/fastfood-1945183940.html

СМИ: McDonald's разрабатывает дешевый обед из-за низких доходов в США

СМИ: McDonald's разрабатывает дешевый обед из-за низких доходов в США - РИА Новости, 10.05.2024

СМИ: McDonald's разрабатывает дешевый обед из-за низких доходов в США

Американский McDonald"s разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:29

2024-05-10T23:29

2024-05-10T23:36

технологии

россия

калифорния

сша

mcdonald's corporation

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/14/1818091216_0:93:3309:1954_1920x0_80_0_0_19d8c2096aa6c5c11c31aaa5351256c7.jpg

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Американский McDonald"s разрабатывает дешевое комбо-предложение на фоне экономии потребителей на ресторанах быстрого питания, связанной с ростом цен, сообщает телеканал NBC News. "McDonald"s работает над специальным комбо-предложением за 5 долларов на фоне того, что потребители с низким доходом отказываются от трат в ресторанах быстрого питания", - сообщает телеканал. Речь идет о комбо, в которое могут войти бургер, четыре куриных нагетса, картошка и напиток, говорится в сообщении. Как отмечает телеканал, предложение создается в то время, как клиенты с низким доходом отказываются от трат, в частности на рестораны быстрого питания. Телеканал цитирует гендиректора сети Криса Кемпчински, который в письме к сотрудникам о выручке в первом квартале заявил, что "потребители продолжают быть еще более разборчивыми в отношении каждого потраченного доллара, поскольку сталкиваются с ростом цен в повседневных расходах". Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Американская сеть в 2022 году ушла с рынка РФ, продав бизнес лицензиату компании Александру Говору. Теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно - и точка". По состоянию на 1 января, в 64 субъектах РФ работают более 880 точек сети.

https://ria.ru/20240510/nato-1945002294.html

https://ria.ru/20240503/amerika-1943520728.html

россия

калифорния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, калифорния, сша, mcdonald's corporation, в мире