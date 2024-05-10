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Израиль вышел в финал "Евровидения", несмотря на протесты - РИА Новости, 10.05.2024
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Культура
 
01:16 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/evrovidenie-1945038711.html
Израиль вышел в финал "Евровидения", несмотря на протесты
Израиль вышел в финал "Евровидения", несмотря на протесты - РИА Новости, 10.05.2024
Израиль вышел в финал "Евровидения", несмотря на протесты
Израиль вышел в финал конкурса "Евровидение" в шведском Мальмё, несмотря на протесты против его участия, свидетельствую итоги полуфинала на сайте организаторов. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T01:16
2024-05-10T01:16
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Израиль вышел в финал конкурса "Евровидение" в шведском Мальмё, несмотря на протесты против его участия, свидетельствую итоги полуфинала на сайте организаторов. В четверг антиизраильская акция протеста собрала в Мальмё более десяти тысяч человек. На митинг вышла в том числе шведская активистка Грета Тунберг. В четверг состоялся второй полуфинал, по результатам которого в решающий раунд помимо Израиля пробились представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении. Израиль на конкурсе представляет певица Эден Голан с песней Hurricane ("Ураган"). В марте организаторы "Евровидения-2024" подтвердили, что Израиль будет допущен к участию в музыкальном конкурсе, несмотря на призывы представителей нескольких стран запретить выступление израильской исполнительницы на фоне конфликта в Газе. Страну представляет 20-летняя певица Эден Голан, которая выросла в России. Израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщала, что Израиль допустили к конкурсу после того, как первоначально заявленная композиция, в которой увидели политическую составляющую, была переработана.
https://ria.ru/20240507/evrovidenie-1944499077.html
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израиль, мальме , латвия, грета тунберг, в мире
Культура, Израиль, Мальме , Латвия, Грета Тунберг, В мире
Израиль вышел в финал "Евровидения", несмотря на протесты

Израиль вышел в финал конкурса "Евровидение", несмотря на протесты

© Фото : ESCplusЛоготип песенного конкурса Евровидение
Логотип песенного конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : ESCplus
Логотип песенного конкурса Евровидение. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Израиль вышел в финал конкурса "Евровидение" в шведском Мальмё, несмотря на протесты против его участия, свидетельствую итоги полуфинала на сайте организаторов.
В четверг антиизраильская акция протеста собрала в Мальмё более десяти тысяч человек. На митинг вышла в том числе шведская активистка Грета Тунберг.
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В четверг состоялся второй полуфинал, по результатам которого в решающий раунд помимо Израиля пробились представители Латвии, Австрии, Нидерландов, Норвегии, Греции, Эстонии, Швейцарии, Грузии и Армении.
Израиль на конкурсе представляет певица Эден Голан с песней Hurricane ("Ураган").
В марте организаторы "Евровидения-2024" подтвердили, что Израиль будет допущен к участию в музыкальном конкурсе, несмотря на призывы представителей нескольких стран запретить выступление израильской исполнительницы на фоне конфликта в Газе. Страну представляет 20-летняя певица Эден Голан, которая выросла в России. Израильская государственная телерадиокомпания Kan сообщала, что Израиль допустили к конкурсу после того, как первоначально заявленная композиция, в которой увидели политическую составляющую, была переработана.
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КультураИзраильМальмеЛатвияГрета ТунбергВ мире
 
 
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