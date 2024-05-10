https://ria.ru/20240510/evakuatsiya-1945102939.html

Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области

Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2024

Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области

Украинские власти эвакуируют жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:30

2024-05-10T14:30

2024-05-10T15:10

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио". "Сейчас мы эвакуируем население. <...> Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", — сказал он.По словам чиновника, в основном люди выезжают на личном транспорте. Ранее в пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Российские войска контролируют часть региона, примыкающую к Белгородской области. Минобороны 8 мая заявило, что подразделения группировки "Запад" полностью взяли под контроль село Кисловка, а шестого мая 272-й мотострелковый полк освободил село Котляровка.Кроме того, армия регулярно наносит удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по объектам оборонной промышленности в Харьковской области.

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, харьковская область, виталий ганчев, волчанск, россия, вооруженные силы украины, белгородская область