https://ria.ru/20240510/evakuatsiya-1945102939.html
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2024
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области
Украинские власти эвакуируют жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:30
2024-05-10T14:30
2024-05-10T15:10
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио". "Сейчас мы эвакуируем население. <...> Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", — сказал он.По словам чиновника, в основном люди выезжают на личном транспорте. Ранее в пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Российские войска контролируют часть региона, примыкающую к Белгородской области. Минобороны 8 мая заявило, что подразделения группировки "Запад" полностью взяли под контроль село Кисловка, а шестого мая 272-й мотострелковый полк освободил село Котляровка.Кроме того, армия регулярно наносит удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по объектам оборонной промышленности в Харьковской области.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Виталий Ганчев, Волчанск, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области
Подконтрольные Киеву власти Харьковской области заявили об эвакуации Волчанска