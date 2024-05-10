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Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 10.05.2024 (обновлено: 15:10 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/evakuatsiya-1945102939.html
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области - РИА Новости, 10.05.2024
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области
Украинские власти эвакуируют жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:30
2024-05-10T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
виталий ганчев
волчанск
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио". "Сейчас мы эвакуируем население. &lt;...&gt; Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", — сказал он.По словам чиновника, в основном люди выезжают на личном транспорте. Ранее в пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.Российские войска контролируют часть региона, примыкающую к Белгородской области. Минобороны 8 мая заявило, что подразделения группировки "Запад" полностью взяли под контроль село Кисловка, а шестого мая 272-й мотострелковый полк освободил село Котляровка.Кроме того, армия регулярно наносит удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по объектам оборонной промышленности в Харьковской области.
https://ria.ru/20240509/ukraina-1945026124.html
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украина
харьковская область
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в мире, украина, харьковская область, виталий ганчев, волчанск, россия, вооруженные силы украины, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Виталий Ганчев, Волчанск, Россия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область
Украинские власти эвакуируют Волчанск в Харьковской области

Подконтрольные Киеву власти Харьковской области заявили об эвакуации Волчанска

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкЖенщина с велосипедом в Волчанске
Женщина с велосипедом в Волчанске - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Женщина с велосипедом в Волчанске . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Украинские власти эвакуируют жителей Волчанска и соседних населенных пунктов в Харьковской области, заявил глава подконтрольной киевским властям горадминистрации Тамаз Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио".
"Сейчас мы эвакуируем население. <...> Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", — сказал он.
По словам чиновника, в основном люди выезжают на личном транспорте.

Волчанск находится на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе проживали более 17 тысяч человек.

Ранее в пятницу глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах. Он предупредил о возможных информационных провокациях и попросил местных жителей не покидать укрытия без острой необходимости.
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Российские войска контролируют часть региона, примыкающую к Белгородской области. Минобороны 8 мая заявило, что подразделения группировки "Запад" полностью взяли под контроль село Кисловка, а шестого мая 272-й мотострелковый полк освободил село Котляровка.
Кроме того, армия регулярно наносит удары по местам дислокации личного состава и техники ВСУ, а также по объектам оборонной промышленности в Харьковской области.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьВиталий ГанчевВолчанскРоссияВооруженные силы УкраиныБелгородская область
 
 
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