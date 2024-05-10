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Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню - РИА Новости, 10.05.2024
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19:01 10.05.2024 (обновлено: 21:01 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/embalo-1945156851.html
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню - РИА Новости, 10.05.2024
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню
В Чечню прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает помощник главы Чечни Умар Даудов. РИА Новости, 10.05.2024
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грозный
гвинея-бисау
россия
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
умаро сиссоко эмбало
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ГРОЗНЫЙ, 10 май - РИА Новости. В Чечню прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает помощник главы Чечни Умар Даудов. "В Чеченскую Республику прибыл президент республики Гвинея — Гвинея Бисау Умару Сисоку Эмбало", - сообщает в социальной сети Instagram* Даудов. В аэропорту Грозного его встретил глава региона Рамзан Кадыров. Планируется, что у него состоится встреча с Кадыровым в резиденции, также он должен посетить Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе и Мемориальный комплекс Славы в Грозном.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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грозный, гвинея-бисау, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), умаро сиссоко эмбало
Грозный, Гвинея-Бисау, Россия, Рамзан Кадыров, Чеченская республика (Чечня), Умаро Сиссоко Эмбало
Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало прибыл в Грозный

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало
Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 10 май - РИА Новости. В Чечню прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает помощник главы Чечни Умар Даудов.
"В Чеченскую Республику прибыл президент республики Гвинея — Гвинея Бисау Умару Сисоку Эмбало", - сообщает в социальной сети Instagram* Даудов.
В аэропорту Грозного его встретил глава региона Рамзан Кадыров.
Планируется, что у него состоится встреча с Кадыровым в резиденции, также он должен посетить Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе и Мемориальный комплекс Славы в Грозном.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ГрозныйГвинея-БисауРоссияРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)Умаро Сиссоко Эмбало
 
 
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