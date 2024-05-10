https://ria.ru/20240510/embalo-1945156851.html

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню - РИА Новости, 10.05.2024

Президент Гвинеи-Бисау прибыл в Чечню

В Чечню прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает помощник главы Чечни Умар Даудов. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:01

2024-05-10T19:01

2024-05-10T21:01

грозный

гвинея-бисау

россия

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

умаро сиссоко эмбало

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ГРОЗНЫЙ, 10 май - РИА Новости. В Чечню прибыл президент Республики Гвинея-Бисау Умару Сисоку Эмбало, сообщает помощник главы Чечни Умар Даудов. "В Чеченскую Республику прибыл президент республики Гвинея — Гвинея Бисау Умару Сисоку Эмбало", - сообщает в социальной сети Instagram* Даудов. В аэропорту Грозного его встретил глава региона Рамзан Кадыров. Планируется, что у него состоится встреча с Кадыровым в резиденции, также он должен посетить Российский университет спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе и Мемориальный комплекс Славы в Грозном.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240509/putin-1944996812.html

грозный

гвинея-бисау

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грозный, гвинея-бисау, россия, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), умаро сиссоко эмбало