https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945103243.html
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках
Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:31
2024-05-10T14:31
2024-05-10T14:36
экономика
россия
белоруссия
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михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках", - сказал он. Мишустин отметил, что основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. "В рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, ближний восток, михаил мишустин, госдума рф, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Россия, Белоруссия, Ближний Восток, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, СНГ
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках
Мишустин: Россия не намерена ни в коем случае ограничивать возможности компаний
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
«
"Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках", - сказал он.
Мишустин отметил, что основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами.
"В рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты", - добавил он.