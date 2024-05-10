Рейтинг@Mail.ru
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 10.05.2024 (обновлено: 14:36 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945103243.html
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках
Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:31
2024-05-10T14:36
экономика
россия
белоруссия
ближний восток
михаил мишустин
госдума рф
евразийский экономический союз
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4df938842c974c7877ce7ce81fff625e.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках", - сказал он. Мишустин отметил, что основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. "В рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты", - добавил он.
https://ria.ru/20231107/kompaniya-1907854155.html
россия
белоруссия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945104457_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_bda818701b285c6c14c8527e609cda19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, белоруссия, ближний восток, михаил мишустин, госдума рф, евразийский экономический союз, снг
Экономика, Россия, Белоруссия, Ближний Восток, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, СНГ
Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках

Мишустин: Россия не намерена ни в коем случае ограничивать возможности компаний

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме.
«
"Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках", - сказал он.
Мишустин отметил, что основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами.
"В рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты", - добавил он.
Антон Силуанов
Силуанов поддержал присутствие иностранных компаний на российском рынке
7 ноября 2023, 12:01
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияБлижний ВостокМихаил МишустинГосдума РФЕвразийский экономический союзСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала