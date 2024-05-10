https://ria.ru/20240510/ekonomika-1945103243.html

Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках

Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин: Россия не намерена ограничивать работу компаний на внешних рынках

Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:31

2024-05-10T14:31

2024-05-10T14:36

экономика

россия

белоруссия

ближний восток

михаил мишустин

госдума рф

евразийский экономический союз

снг

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия не намерена ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках, заявил кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин в ходе своего выступления в Госдуме. "Мы не намерены ни в коей мере ограничивать возможности для отечественных компаний работать на внешних рынках", - сказал он. Мишустин отметил, что основной акцент планируется сделать на создании благоприятных условий взаимодействия с дружественными странами. "В рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, СНГ, ШОС и БРИКС. Будем готовить соглашения о свободной торговле с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки, расширять промышленную и научно-техническую кооперацию, запускать новые совместные экономические и инвестиционные проекты", - добавил он.

https://ria.ru/20231107/kompaniya-1907854155.html

россия

белоруссия

ближний восток

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, белоруссия, ближний восток, михаил мишустин, госдума рф, евразийский экономический союз, снг