https://ria.ru/20240510/dtp-1945156015.html

В Орловской области в ДТП погибли два человека

В Орловской области в ДТП погибли два человека - РИА Новости, 10.05.2024

В Орловской области в ДТП погибли два человека

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с двумя легковыми автомобилями под Орлом, в результате которого два... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:55

2024-05-10T18:55

2024-05-10T18:55

происшествия

орел

россия

орловская область

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с двумя легковыми автомобилями под Орлом, в результате которого два человека погибли, еще двое, в том числе ребенок, пострадали, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области. "Водитель автомобиля "Рено Логан", двигаясь со стороны Орла в сторону поселка Кромы, осуществил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с авто "Рено Сценик". В результате ДТП водитель "Логан" - гражданин 1962 года рождения - погиб на месте ДТП, его пассажиры - женщина 1982 года рождения и малолетний ребенок - получили телесные повреждения", - говорится в сообщении. По информации полиции, водитель "Рено Сценик", мужчина 1978 года рождения, получил телесные повреждения. Отмечается, что позднее во время транспортировки в больницу скончалась женщина, пассажир "Рено Логан". Как уточняется, ДТП произошло в пятницу в 15.45 (совпадает с мск) на 397-м километре автодороги М-2 "Крым". В Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20240207/dtp-1925990632.html

https://ria.ru/20240217/avariya-1927973736.html

орел

россия

орловская область

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происшествия, орел, россия, орловская область