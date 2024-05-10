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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/donetsk-1945080114.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 10.05.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в пятницу представительство... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:14
2024-05-10T12:14
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
безопасность
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале ведомства. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 11.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях на данный момент не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231231/donetsk-1919246609.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка

© Фото : ДНР ОнлайнПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : ДНР Онлайн
Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале ведомства.
"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 11.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении.
О последствиях на данный момент не сообщается.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
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31 декабря 2023, 13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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