https://ria.ru/20240510/donetsk-1945080114.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 10.05.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в пятницу представительство... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:14

2024-05-10T12:14

2024-05-10T12:14

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

безопасность

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале ведомства. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 11.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях на данный момент не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20231231/donetsk-1919246609.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины, украина