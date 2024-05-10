https://ria.ru/20240510/donetsk-1945080114.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 10.05.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в пятницу представительство... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:14
2024-05-10T12:14
2024-05-10T12:14
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
безопасность
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928482682_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cfbfbe27788b9926887ba161cecd613f.jpg
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Петровский район Донецка, сообщило в пятницу представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале ведомства. "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 11.30 - город Донецк (Петровский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении. О последствиях на данный момент не сообщается. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20231231/donetsk-1919246609.html
петровский район
донецк
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928482682_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_086cf8ce93feada53b3a50514cf734b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петровский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Петровский район Донецка