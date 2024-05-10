Делегация Гвинеи-Бисау примет участие в KazanForum
Делегация Гвинеи-Бисау примет участие в экономическом форуме KazanForum
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KazanForum" . Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Делегация Гвинеи-Бисау примет участие в международном экономическом форуме "Россия - исламский мир: KazanForum", который способствует экономическому взаимодействию мусульманских стран, заявил президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало.
Президент Республики Гвинея-Бисау в пятницу побывал в Казани с однодневным визитом. В сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова он посетил ИТ-парк имени Башира Рамеева, Казанский федеральный университет, ознакомился с экономическим потенциалом республики. Также состоялась встреча президента Гвинеи-Бисау с главой Татарстана.
"Взаимоотношения нашей страны с Российской Федерацией имеют определенный период развития. Я с огромным удовольствием узнал, что на следующей неделе в Казани стартует замечательное событие KazanForum, которое объединяет представителей мусульманских стран и которое способствует экономическому взаимодействию между этими странами. И я с огромным восторгом приветствую эту инициативу", - сказал Умару Сисоку Эмбало журналистам после встречи с Миннихановым.
Президент Гвинеи-Бисау напомнил, что в начале мая в Гамбии прошел Саммит глав государств и правительств стран - членов Организации исламского сотрудничества, где также обсуждалось развитие взаимодействия.
"Я уверен, что это прекрасное событие, которое пройдет в Казани, еще больше усилит взаимодействие и партнерское взаимоотношение между мусульманскими странами. Однозначно, наша страна, являясь мусульманской республикой, тоже будет присутствовать и примет участие в этом событии", - отметил он.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз. KazanForum является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с 2023 года форум получил федеральный статус. Оргкомитет возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.