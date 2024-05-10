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Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина - РИА Новости, 10.05.2024
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16:50 10.05.2024 (обновлено: 18:57 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/churkin-1945136715.html
Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина
Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина - РИА Новости, 10.05.2024
Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина
Прокуратура Аргентины запросила у Украины дополнительные документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:50
2024-05-10T18:57
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аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая — РИА Новости. Прокуратура Аргентины запросила у Украины дополнительные документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар."Прокуратура представила свое заключение и отметила, что в запросе отсутствуют документы", — сказал он.По словам адвоката, среди прочего от украинских властей требуется передать по дипломатическим каналам обоснование необходимости экстрадиции, в частности — копию судебного решения о выдаче соответствующего ордера.&quot;Я ставлю вопрос о том, что в деле непонятно, в чем его вообще обвиняют&quot;, — подчеркнул Рубилар.Он уточнил, что у Киева есть 30 дней на предоставление документов.Суд по вопросу об экстрадиции Чуркина на Украину начался 7 мая. Его задержали 30 января в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу киевских властей. В бывшей советской республике его обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция на Украину не состоится. Помимо этого, россиянин запросил гражданство латиноамериканской страны, поскольку там родилась его дочь.
https://ria.ru/20240202/churkin-1924989482.html
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Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина

Прокуратура Аргентины запросила у Киева документы по делу об экстрадиции Чуркина

© Фото : ГБР УкраиныИгорь Чуркин
Игорь Чуркин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : ГБР Украины
Игорь Чуркин. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая — РИА Новости. Прокуратура Аргентины запросила у Украины дополнительные документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар.
"Прокуратура представила свое заключение и отметила, что в запросе отсутствуют документы", — сказал он.
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По словам адвоката, среди прочего от украинских властей требуется передать по дипломатическим каналам обоснование необходимости экстрадиции, в частности — копию судебного решения о выдаче соответствующего ордера.
«

"Я ставлю вопрос о том, что в деле непонятно, в чем его вообще обвиняют", — подчеркнул Рубилар.

Он уточнил, что у Киева есть 30 дней на предоставление документов.
Суд по вопросу об экстрадиции Чуркина на Украину начался 7 мая. Его задержали 30 января в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу киевских властей. В бывшей советской республике его обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти.
Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция на Украину не состоится. Помимо этого, россиянин запросил гражданство латиноамериканской страны, поскольку там родилась его дочь.
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