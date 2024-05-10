https://ria.ru/20240510/churkin-1945136715.html

Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина

Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина - РИА Новости, 10.05.2024

Аргентина запросила у Украины дополнительные документы по делу Чуркина

Прокуратура Аргентины запросила у Украины дополнительные документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:50

2024-05-10T16:50

2024-05-10T18:57

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая — РИА Новости. Прокуратура Аргентины запросила у Украины дополнительные документы по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина, сообщил РИА Новости адвокат Кристиан Рубилар."Прокуратура представила свое заключение и отметила, что в запросе отсутствуют документы", — сказал он.По словам адвоката, среди прочего от украинских властей требуется передать по дипломатическим каналам обоснование необходимости экстрадиции, в частности — копию судебного решения о выдаче соответствующего ордера."Я ставлю вопрос о том, что в деле непонятно, в чем его вообще обвиняют", — подчеркнул Рубилар.Он уточнил, что у Киева есть 30 дней на предоставление документов.Суд по вопросу об экстрадиции Чуркина на Украину начался 7 мая. Его задержали 30 января в аэропорту Буэнос-Айреса по запросу киевских властей. В бывшей советской республике его обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция на Украину не состоится. Помимо этого, россиянин запросил гражданство латиноамериканской страны, поскольку там родилась его дочь.

https://ria.ru/20240202/churkin-1924989482.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина, украина, киев