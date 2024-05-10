https://ria.ru/20240510/byudzhet-1945116963.html

Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин

Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024

Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин

Бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:19

2024-05-10T15:19

2024-05-10T15:19

политика

россия

михаил мишустин

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. "Теперь по поводу "извне бюджетная политика, которая нам навязывается" - я могу со всей ответственностью сказать, что это не так: у нас наша налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны",- сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html

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Ольга Фомченкова

политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф