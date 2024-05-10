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Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин
Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024
Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин
Бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:19
2024-05-10T15:19
2024-05-10T15:19
политика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. "Теперь по поводу "извне бюджетная политика, которая нам навязывается" - я могу со всей ответственностью сказать, что это не так: у нас наша налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны",- сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин
Мишустин: бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна