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Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024
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15:19 10.05.2024
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Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин
Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.05.2024
Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин
Бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:19
2024-05-10T15:19
политика
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. "Теперь по поводу "извне бюджетная политика, которая нам навязывается" - я могу со всей ответственностью сказать, что это не так: у нас наша налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны",- сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
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политика, россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ
Бюджетная политика России не навязывается извне, заявил Мишустин

Мишустин: бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Бюджетная политика России не навязывается извне, она самостоятельна, заявил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
"Теперь по поводу "извне бюджетная политика, которая нам навязывается" - я могу со всей ответственностью сказать, что это не так: у нас наша налоговая, бюджетная, денежная, кредитная политики абсолютно самостоятельны",- сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
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ПолитикаРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
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