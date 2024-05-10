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ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 10.05.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
В Медвенском районе Курской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:24
2024-05-10T22:24
2024-05-10T22:26
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
роман старовойт
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Медвенском районе Курской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в области была объявлена опасность атаки беспилотников."В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курская область, безопасность, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Роман Старовойт
ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Старовойт: ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью