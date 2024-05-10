https://ria.ru/20240510/bpla-1945177350.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 10.05.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью

В Медвенском районе Курской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:24

2024-05-10T22:24

2024-05-10T22:26

специальная военная операция на украине

курская область

безопасность

роман старовойт

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Медвенском районе Курской области сбит украинский беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.Ранее в области была объявлена опасность атаки беспилотников."В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолетного типа. Благодарю наших защитников!", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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курская область, безопасность, роман старовойт