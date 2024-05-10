Рейтинг@Mail.ru
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 10.05.2024 (обновлено: 14:57 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/bolezn-1945079009.html
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США - РИА Новости, 10.05.2024
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биолабораторий, своим мнением она поделилась в видеоинтервью... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:08
2024-05-10T14:57
сша
такер карлсон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777221386_0:85:2000:1211_1920x0_80_0_0_986717228f4ab52e95b322975c5bb17f.jpg
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биолабораторий, своим мнением она поделилась в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону."Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием "бабезия", — рассказала эксперт.Она назвала это идеальным невидимым оружием и "ядерной бомбой для бедных". Тем не менее, уточнила Ньюби, может быть обратный эффект, который грозит непредвиденными последствиями при попытках создания новых микробов в клещах. Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно данным на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно этот недуг поражает в стране около 476 тысяч человек.
https://ria.ru/20240115/rasshirenie-1921442409.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777221386_0:0:1778:1333_1920x0_80_0_0_6b258d4cd3c5886e96d6bb34674f41c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, такер карлсон, в мире
США, Такер Карлсон, В мире
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США

Автор книг по медицине Ньюби: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США

© AP Photo / Timothy JacobsenМикробиолог в костюме биологической защиты
Микробиолог в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Timothy Jacobsen
Микробиолог в костюме биологической защиты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биолабораторий, своим мнением она поделилась в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону.
«
"Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием "бабезия", — рассказала эксперт.
Она назвала это идеальным невидимым оружием и "ядерной бомбой для бедных". Тем не менее, уточнила Ньюби, может быть обратный эффект, который грозит непредвиденными последствиями при попытках создания новых микробов в клещах.
Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно данным на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно этот недуг поражает в стране около 476 тысяч человек.
Сотрудницы лаборатории - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В США разработали документы, предполагающие расширение сети биолабораторий
15 января, 15:41
 
СШАТакер КарлсонВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала