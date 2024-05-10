https://ria.ru/20240510/bolezn-1945079009.html
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США - РИА Новости, 10.05.2024
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биолабораторий, своим мнением она поделилась в видеоинтервью... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:08
2024-05-10T12:08
2024-05-10T14:57
сша
такер карлсон
в мире
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Автор книг по медицинской науке Крис Ньюби допустила происхождение болезни Лайма из американских биолабораторий, своим мнением она поделилась в видеоинтервью журналисту Такеру Карлсону."Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы биологического оружия в США в середине 1970-х годов. Появились эти три жуткие болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор, а затем был паразит под названием "бабезия", — рассказала эксперт.Она назвала это идеальным невидимым оружием и "ядерной бомбой для бедных". Тем не менее, уточнила Ньюби, может быть обратный эффект, который грозит непредвиденными последствиями при попытках создания новых микробов в клещах. Болезнь Лайма — инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, их переносчиками являются иксодовые клещи. Согласно данным на сайте Центров по предотвращению и контролю заболеваний США (CDC), ежегодно этот недуг поражает в стране около 476 тысяч человек.
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сша, такер карлсон, в мире
США, Такер Карлсон, В мире
Эксперт заявила о возможном происхождении болезни Лайма из лабораторий США
Автор книг по медицине Ньюби: болезнь Лайма могла выйти из биолабораторий США