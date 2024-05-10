https://ria.ru/20240510/bespilotniki-1945087417.html
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Над Белгородской областью сбили два беспилотника - РИА Новости, 10.05.2024
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:05
2024-05-10T13:05
2024-05-10T13:15
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого мая около 12.45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Минобороны: над Белгородской областью сбили еще два беспилотника