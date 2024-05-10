https://ria.ru/20240510/bespilotnik-1945114669.html
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 10.05.2024
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:13
2024-05-10T15:22
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Десятого мая, около 14.15 мск, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941714531.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО около 14:15 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Десятого мая, около 14.15 мск, пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО около 14.00 мск уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.