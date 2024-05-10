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Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024
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17:49 10.05.2024 (обновлено: 17:52 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/belorussiya-1945146337.html
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:49
2024-05-10T17:52
белоруссия
в мире
виктор гулевич
александр лукашенко
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства."Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая", - говорится в сообщении.Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945010391.html
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белоруссия, в мире, виктор гулевич, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Виктор Гулевич, Александр Лукашенко
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии

Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВиктор Гулевич
Виктор Гулевич - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Виктор Гулевич
Читать ria.ru в
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
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