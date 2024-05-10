https://ria.ru/20240510/belorussiya-1945146337.html
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:49
2024-05-10T17:49
2024-05-10T17:52
белоруссия
в мире
виктор гулевич
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945146928_0:0:2936:1652_1920x0_80_0_0_6b30686820181b16ba7c31f4509cd8ed.jpg
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства."Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая", - говорится в сообщении.Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.
https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945010391.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945146928_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_c78607a79b12267e86b206061be14bd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, виктор гулевич, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Виктор Гулевич, Александр Лукашенко
Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии
Лукашенко освободил Гулевича от должности начальника генштаба Белоруссии
МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства.
"Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.