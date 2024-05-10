https://ria.ru/20240510/belorussiya-1945146337.html

Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии

Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии - РИА Новости, 10.05.2024

Генерала Гулевича освободили от должности начальника генштаба Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:49

2024-05-10T17:49

2024-05-10T17:52

белоруссия

в мире

виктор гулевич

александр лукашенко

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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим указом освободил Виктора Гулевича от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны республики, сообщила в пятницу пресс-служба главы государства."Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника генерального штаба вооруженных сил - первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 10 мая", - говорится в сообщении.Отмечается, что Гулевич уволен с военной службы в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды и знаков различия.

https://ria.ru/20240509/lukashenko-1945010391.html

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белоруссия, в мире, виктор гулевич, александр лукашенко