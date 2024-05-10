https://ria.ru/20240510/belgorod-1945156345.html

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T18:57

2024-05-10T18:57

2024-05-10T19:43

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков объявил о сирене в 18.15 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.

https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html

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белгородский район

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