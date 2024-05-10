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В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:11 10.05.2024 (обновлено: 18:14 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/belgorod-1945150926.html
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности
В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:11
2024-05-10T18:14
специальная военная операция на украине
белгород
белгородская область
белгородский район
россия
безопасность
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Гладков объявил о сирене в 17.47 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html
белгород
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белгород, белгородская область, белгородский район, россия, безопасность, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородская область, Белгородский район, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Украина
В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкЛюди в военной форме в центре Белгорода
Люди в военной форме в центре Белгорода - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Люди в военной форме в центре Белгорода. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Гладков объявил о сирене в 17.47 мск.
"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал Гладков.
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Тор-М2 вооруженных сил РФ на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Российские зенитчики ежедневно уничтожают цели над Белгородской областью
Вчера, 06:33
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородБелгородская областьБелгородский районРоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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