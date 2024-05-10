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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность - РИА Новости, 10.05.2024
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:49
2024-05-10T17:49
2024-05-10T17:51
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", - написал Гладков.
https://ria.ru/20240510/pvo-1945048939.html
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В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность