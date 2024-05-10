https://ria.ru/20240510/belgorod-1945064443.html

На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели - РИА Новости, 10.05.2024

На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели

Две воздушные цели сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:51

2024-05-10T09:51

2024-05-10T09:54

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

безопасность

белгородский район

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Две воздушные цели сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html

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белгород, вячеслав гладков, безопасность, белгородский район