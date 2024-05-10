https://ria.ru/20240510/belgorod-1945064443.html
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели - РИА Новости, 10.05.2024
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
Две воздушные цели сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:51
2024-05-10T09:51
2024-05-10T09:54
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белгородский район
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Две воздушные цели сбиты системой ПВО над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240507/belgorod-1944392560.html
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белгород, вячеслав гладков, безопасность, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Безопасность, Белгородский район
На подлете к Белгороду сбили две воздушные цели
Гладков: две воздушные цели сбили над Белгородом и Белгородским районом