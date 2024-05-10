https://ria.ru/20240510/bayden-1945039202.html

Байден двумя словами ответил на вопрос о дебатах с Трампом

Байден двумя словами ответил на вопрос о дебатах с Трампом - РИА Новости, 10.05.2024

Байден двумя словами ответил на вопрос о дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден на вопрос о том, когда он готов участвовать в дебатах со своим конкурентом за должность Дональдом Трампом, заявил: организуйте. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T01:29

2024-05-10T01:29

2024-05-10T01:29

в мире

сша

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 10 мая - РИА Новости. Президент США Джо Байден на вопрос о том, когда он готов участвовать в дебатах со своим конкурентом за должность Дональдом Трампом, заявил: организуйте. "Организуйте это", - сказал Байден в Белом доме на вопрос о том, когда он готов участвовать в дебатах с Трампом. Комиссия по проведению дебатов в ноябре прошлого года определила даты трех раундов, они пройдут в период с 16 сентября по 9 октября. Участие в дебатах не является для кандидатов обязательным, однако с 1976 года они стали привычным явлением, но до этого не проводились 16 лет, после первого случая их трансляции по телевидению в 1960 году. Наиболее вероятный кандидат от республиканцев Дональд Трамп уже неоднократно призывал Байдена встретиться с ним на дебатах, настаивая, что сможет на них продемонстрировать наличие когнитивных проблем у американского лидера. Действующий президент в конце апреля заявил, что будет рад провести дебаты с оппонентом.

https://ria.ru/20240509/bayden-1944839125.html

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Максим Горбачев

в мире, сша, дональд трамп, джо байден