https://ria.ru/20240510/banki-1945125487.html

Иностранные банки в России заработали на 22 процента меньше, чем год назад

Иностранные банки в России заработали на 22 процента меньше, чем год назад - РИА Новости, 10.05.2024

Иностранные банки в России заработали на 22 процента меньше, чем год назад

Иностранные банки в России по итогам прошлого года заработали на пятую часть меньше, чем годом ранее - 3,36 миллиарда долларов, при этом у их материнских... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:57

2024-05-10T15:57

2024-05-10T15:57

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отп банк

ситибанк

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Иностранные банки в России по итогам прошлого года заработали на пятую часть меньше, чем годом ранее - 3,36 миллиарда долларов, при этом у их материнских компаний прибыль от российского бизнеса составила около 1%, выяснило РИА Новости, изучив данные отчетностей иностранных банков в РФ и их головных организаций за рубежом. Анализировались показатели 49 иностранных банков, однако некоторые были проданы в 2022-2023 годах, а некоторые не предоставили полную отчетность за полные 2022 и 2023 годы. В итоге показатель рассчитан по отчетностям 29 иностранных банков и учитывает убытки у ряда игроков. Так, по итогам 2023 года общая чистая прибыль отчитавшихся банков составила 3,36 миллиарда долларов, снизившись на 22% с 4,3 миллиарда в 2022 году. Общая прибыль головных компаний этих банков в 2023 году достигла 350,7 миллиарда долларов, это на 2,8% больше 341 миллиарда, достигнутых годом ранее. Таким образом, доля доходов от российского бизнеса у иностранных банков и компаний сократилась до 0,96% с 1,26%. Больше всего среди иностранных банков в России заработал Райффайзенбанк - 1,4 миллиарда долларов (или 122 миллиарда рублей). Замыкают тройку "Юникредит" с 696 миллионами долларов (59 миллиардов рублей) и "ОТП Банк" с 253 миллионами долларов (21,4 миллиарда рублей). Также в десятку вошли китайские банки "АйСиБиСи" (249 миллионов долларов или 21,1 миллиарда рублей) и "Бэнк оф Чайна" (171 миллион долларов или 14,5 миллиарда рублей), американский Ситибанк (111,7 миллиона долларов или 9,5 миллиарда рублей), нидерландский "ИНГ-банк (Евразия)" (93 миллиона долларов или 8 миллиардов рублей), немецкий "Коммерцбанк (Евразия)" (71 миллион долларов или 6 миллиардов рублей), японский "Эм-Ю-Эф-Джи-банк (Евразия)" (41 миллион долларов или 3,5 миллиарда рублей) и узбекский "Азия-инвест" (39 миллионов долларов или 3,3 миллиарда рублей). Следом идут банк "Дж.П. Морган" с чистой прибылью в 31,1 миллион долларов, "Денизбанк Москва" - 30,8 миллиона долларов, "Фольксваген-банк" - 19,8 миллиона, "Ишбанк" - 18,7 миллиона, "БНП Париба банк" - 17,9 миллиона, "СЭБ-банк" - 15,5 миллиона и "Зираат-банк" - 11,7 миллиона. Еще от 10,2 до 10,9 миллиона долларов прибыли в России получили банки "КЭБ ЭйчЭнБи", Чайнасельхозбанк, "БМВ-банк" и "Креди Агриколь КИБ". Меньше всех заработали Москоммерцбанк (7,3 миллиона долларов), банк "Кредит Свисс" (5,4 миллиона), "Эйч-эс-би-си Банк" (4,7 миллиона), "Ури-банк" (4,3 миллиона), ИК-банк (98 тысяч) и "Дойче-банк" (30 тысяч). В отличие от вышеперечисленных банков, двое игроков получили чистый убыток по итогам 2023 года. Это банк "Голдман Сакс" - убыток в 873 миллиона рублей против убытка в 176,6 миллиона годом ранее, и "Американ Экспресс" - убыток 87,4 миллиона рублей против прибыли в 428,5 миллиона в 2022 году. При этом среди иностранных банков и компаний самая большая доля российского бизнеса в прибыли оказалась у Райффайзенбанка - 55,7% и банка "Азия-инвест", основным учредителем которого является Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, - 26,4%.

https://ria.ru/20240429/nalogi-1942981517.html

https://ria.ru/20240201/banki-1924719926.html

https://ria.ru/20231215/banki-1915936901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, райффайзенбанк, отп банк, ситибанк