https://ria.ru/20240510/badalyan-1945067524.html

Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване

Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024

Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване

Пророссийский блогер Мика Бадалян заявил в видеообращении в Telegram-канале о своем задержании полицией в Ереване. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:19

2024-05-10T10:19

2024-05-10T10:19

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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Пророссийский блогер Мика Бадалян заявил в видеообращении в Telegram-канале о своем задержании полицией в Ереване. "Друзья, прямо сейчас полиция забирает меня с площади Республики. Будем ждать дальнейших новостей. Еду в отделение "Кентрон" (Центр)", - сказал он. На площади Республики перед зданием правительства с 9 мая проходит акция с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ранее в Следственном комитете Армении сообщили о возбуждении уголовного дела после жалобы на Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских прозападных онлайн-ресурсов Жирайром Восканяном. Восканян сообщил правоохранителям, что вечером 5 мая в одном из клубов в центре Еревана Бадалян и его приятели вступили с ним в ссору, "показывали ему неуважительные жесты руками", забрали телефон, который затем вернули, "в результате толкотни причинили ему физическую боль". Дело возбуждено по признакам статей "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Самоуправство". В свою очередь адвокаты блогера Эрик Алексанян и Александр Кочубаев заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что Бадалян не применял насилие в отношении Восканяняна. В заявлении адвокатов отмечается, что их клиент готов в любой момент явиться к следователю.

https://ria.ru/20240507/armeniya-1944316843.html

https://ria.ru/20240322/armeniya-1934890274.html

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в мире, ереван, армения