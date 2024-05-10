Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване
Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании полицией в Ереване
Мика Бадалян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Пророссийский блогер Мика Бадалян заявил в видеообращении в Telegram-канале о своем задержании полицией в Ереване.
"Друзья, прямо сейчас полиция забирает меня с площади Республики. Будем ждать дальнейших новостей. Еду в отделение "Кентрон" (Центр)", - сказал он.
На площади Республики перед зданием правительства с 9 мая проходит акция с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Ранее в Следственном комитете Армении сообщили о возбуждении уголовного дела после жалобы на Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских прозападных онлайн-ресурсов Жирайром Восканяном. Восканян сообщил правоохранителям, что вечером 5 мая в одном из клубов в центре Еревана Бадалян и его приятели вступили с ним в ссору, "показывали ему неуважительные жесты руками", забрали телефон, который затем вернули, "в результате толкотни причинили ему физическую боль".
Дело возбуждено по признакам статей "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Самоуправство".
В свою очередь адвокаты блогера Эрик Алексанян и Александр Кочубаев заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что Бадалян не применял насилие в отношении Восканяняна. В заявлении адвокатов отмечается, что их клиент готов в любой момент явиться к следователю.
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