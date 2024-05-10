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Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024
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10:19 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/badalyan-1945067524.html
Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване
Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване - РИА Новости, 10.05.2024
Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване
Пророссийский блогер Мика Бадалян заявил в видеообращении в Telegram-канале о своем задержании полицией в Ереване. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:19
2024-05-10T10:19
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Пророссийский блогер Мика Бадалян заявил в видеообращении в Telegram-канале о своем задержании полицией в Ереване. "Друзья, прямо сейчас полиция забирает меня с площади Республики. Будем ждать дальнейших новостей. Еду в отделение "Кентрон" (Центр)", - сказал он. На площади Республики перед зданием правительства с 9 мая проходит акция с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Ранее в Следственном комитете Армении сообщили о возбуждении уголовного дела после жалобы на Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских прозападных онлайн-ресурсов Жирайром Восканяном. Восканян сообщил правоохранителям, что вечером 5 мая в одном из клубов в центре Еревана Бадалян и его приятели вступили с ним в ссору, "показывали ему неуважительные жесты руками", забрали телефон, который затем вернули, "в результате толкотни причинили ему физическую боль". Дело возбуждено по признакам статей "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Самоуправство". В свою очередь адвокаты блогера Эрик Алексанян и Александр Кочубаев заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что Бадалян не применял насилие в отношении Восканяняна. В заявлении адвокатов отмечается, что их клиент готов в любой момент явиться к следователю.
https://ria.ru/20240507/armeniya-1944316843.html
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в мире, ереван, армения
В мире, Ереван, Армения
Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании в Ереване

Пророссийский блогер Бадалян заявил о своем задержании полицией в Ереване

© Фото : Mika Badalyan/TelegramМика Бадалян
Мика Бадалян - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : Mika Badalyan/Telegram
Мика Бадалян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Пророссийский блогер Мика Бадалян заявил в видеообращении в Telegram-канале о своем задержании полицией в Ереване.
"Друзья, прямо сейчас полиция забирает меня с площади Республики. Будем ждать дальнейших новостей. Еду в отделение "Кентрон" (Центр)", - сказал он.
Ереван - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
В Армении возбудили дело после жалобы на пророссийского блогера
7 мая, 10:53
На площади Республики перед зданием правительства с 9 мая проходит акция с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
Ранее в Следственном комитете Армении сообщили о возбуждении уголовного дела после жалобы на Бадаляна, поданной журналистом одного из армянских прозападных онлайн-ресурсов Жирайром Восканяном. Восканян сообщил правоохранителям, что вечером 5 мая в одном из клубов в центре Еревана Бадалян и его приятели вступили с ним в ссору, "показывали ему неуважительные жесты руками", забрали телефон, который затем вернули, "в результате толкотни причинили ему физическую боль".
Дело возбуждено по признакам статей "Хулиганство, совершенное группой лиц" и "Самоуправство".
В свою очередь адвокаты блогера Эрик Алексанян и Александр Кочубаев заявили, что у них есть неоспоримые доказательства того, что Бадалян не применял насилие в отношении Восканяняна. В заявлении адвокатов отмечается, что их клиент готов в любой момент явиться к следователю.
Председатель общественной организации Гражданское сознание Нарек Самсонян - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
В Армении задержали оппозиционера Нарека Самсоняна
22 марта, 12:16
 
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