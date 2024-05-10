https://ria.ru/20240510/aziya-1945042563.html

Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии

Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии - РИА Новости, 10.05.2024

Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии

США в милитаризации Азии не остановятся на размещении в регионе ракет средней дальности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T03:03

2024-05-10T03:03

2024-05-10T03:55

сша

россия

евгений загайнов

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

в мире

экономическое сообщество асеан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861308118_0:35:600:373_1920x0_80_0_0_077341430a2f254d91ee183459bea14b.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. США в милитаризации Азии не остановятся на размещении в регионе ракет средней дальности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. По словам дипломата, сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в поле сражения стран Запада за влияние в мире, а в рамках концепции так называемого "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" предпринимаются попытки вытеснить неугодные страны в лице Китая и России. "Налицо неоколониальный почерк Запада, стремящегося сохранить свою гегемонию и помешать объективному процессу становления полицентричного миропорядка. В этих целях подрывается сложившаяся вокруг АСЕАН открытая система межгосударственных отношений, продвигаются различные форматы ограниченного состава", - подчеркнул Загайнов. Дипломат добавил, что милитаризация региона АТР идет "нарастающими темпами" - создаются военные блоки наподобие AUKUS, к которым пытаются подтянуть и отдельные страны АСЕАН. "Началось активное "освоение" данной части мира НАТО со ссылкой на провозглашенную неделимость безопасности Евроатлантики и "Индо-Тихоокеанского региона". А теперь США переходят к размещению в регионе ракет средней дальности. И останавливаться на этом, судя по всему, не намерены. Мы уже видели, к чему приводят подобные "упражнения", - подытожил собеседник агентства. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил РИА Новости, что планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе, в случае необходимости, и в области ядерного сдерживания.

https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html

https://ria.ru/20240411/mid-1939367355.html

https://ria.ru/20240426/shoygu-1942448411.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, евгений загайнов, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), в мире, экономическое сообщество асеан