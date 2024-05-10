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Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии - РИА Новости, 10.05.2024
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03:03 10.05.2024 (обновлено: 03:55 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/aziya-1945042563.html
Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии
Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии - РИА Новости, 10.05.2024
Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии
США в милитаризации Азии не остановятся на размещении в регионе ракет средней дальности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T03:03
2024-05-10T03:55
сша
россия
евгений загайнов
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
в мире
экономическое сообщество асеан
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. США в милитаризации Азии не остановятся на размещении в регионе ракет средней дальности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов. По словам дипломата, сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в поле сражения стран Запада за влияние в мире, а в рамках концепции так называемого "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" предпринимаются попытки вытеснить неугодные страны в лице Китая и России. "Налицо неоколониальный почерк Запада, стремящегося сохранить свою гегемонию и помешать объективному процессу становления полицентричного миропорядка. В этих целях подрывается сложившаяся вокруг АСЕАН открытая система межгосударственных отношений, продвигаются различные форматы ограниченного состава", - подчеркнул Загайнов. Дипломат добавил, что милитаризация региона АТР идет "нарастающими темпами" - создаются военные блоки наподобие AUKUS, к которым пытаются подтянуть и отдельные страны АСЕАН. "Началось активное "освоение" данной части мира НАТО со ссылкой на провозглашенную неделимость безопасности Евроатлантики и "Индо-Тихоокеанского региона". А теперь США переходят к размещению в регионе ракет средней дальности. И останавливаться на этом, судя по всему, не намерены. Мы уже видели, к чему приводят подобные "упражнения", - подытожил собеседник агентства. Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил РИА Новости, что планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе, в случае необходимости, и в области ядерного сдерживания.
https://ria.ru/20240506/yadernoe_sderzhivanie-1944051088.html
https://ria.ru/20240411/mid-1939367355.html
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сша, россия, евгений загайнов, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт), в мире, экономическое сообщество асеан
США, Россия, Евгений Загайнов, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ), В мире, Экономическое сообщество АСЕАН
Постпред России при АСЕАН обвинил США в милитаризации Азии

Загайнов: США не остановятся на размещении в Азии ракет средней дальности

© Фото : МИД РоссииЕвгений Загайнов
Евгений Загайнов - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : МИД России
Евгений Загайнов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. США в милитаризации Азии не остановятся на размещении в регионе ракет средней дальности, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов.
По словам дипломата, сегодня Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в поле сражения стран Запада за влияние в мире, а в рамках концепции так называемого "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" предпринимаются попытки вытеснить неугодные страны в лице Китая и России.
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Дипломат добавил, что милитаризация региона АТР идет "нарастающими темпами" - создаются военные блоки наподобие AUKUS, к которым пытаются подтянуть и отдельные страны АСЕАН.
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Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
Посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков заявил РИА Новости, что планы США разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе неизбежно спровоцируют гонку ракетных вооружений, а Россия будет вынуждена реагировать на новые угрозы безопасности и принимать меры для ее обеспечения, в том числе, в случае необходимости, и в области ядерного сдерживания.
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СШАРоссияЕвгений ЗагайновГригорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ)В миреЭкономическое сообщество АСЕАН
 
 
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