https://ria.ru/20240510/artilleriya-1945046467.html

Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области

Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.05.2024

Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области

Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 50-го артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил миномет и военнослужащих ВСУ при занятии ими... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:08

2024-05-10T05:08

2024-05-10T06:35

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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 мая - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 50-го артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил миномет и военнослужащих ВСУ при занятии ими позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Свердловск". "Операторы БПЛА засекли занимающий позицию миномет, передали нам координаты. Мы быстро доехали до огневой позиции нашей, сориентировались, и до его первого выстрела мы наперед отработали по нему", - рассказал офицер. Он отметил, что работать приходится в сложных условиях, но подготовленные артиллерийские расчеты тратят всего несколько минут после получения целей для открытия огня. При этом российские военнослужащие используют тактику частой смены огневых позиций. По словам "Свердловска", буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" позволяет поражать живую силу и технику противника на расстоянии до 30 километров и часто используется для контрбатарейной борьбы, которая требует от артиллеристов выдержки и высокого профессионализма.

https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html

https://ria.ru/20240509/ukraina-1945018716.html

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безопасность, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф