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Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.05.2024
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05:08 10.05.2024 (обновлено: 06:35 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/artilleriya-1945046467.html
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 10.05.2024
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области
Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 50-го артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил миномет и военнослужащих ВСУ при занятии ими... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:08
2024-05-10T06:35
специальная военная операция на украине
безопасность
работино
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 мая - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 50-го артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил миномет и военнослужащих ВСУ при занятии ими позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Свердловск". "Операторы БПЛА засекли занимающий позицию миномет, передали нам координаты. Мы быстро доехали до огневой позиции нашей, сориентировались, и до его первого выстрела мы наперед отработали по нему", - рассказал офицер. Он отметил, что работать приходится в сложных условиях, но подготовленные артиллерийские расчеты тратят всего несколько минут после получения целей для открытия огня. При этом российские военнослужащие используют тактику частой смены огневых позиций. По словам "Свердловска", буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" позволяет поражать живую силу и технику противника на расстоянии до 30 километров и часто используется для контрбатарейной борьбы, которая требует от артиллеристов выдержки и высокого профессионализма.
https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html
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безопасность, работино, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Работино, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские артиллеристы уничтожили миномет ВСУ в Запорожской области

Офицер: расчет "Гиацинта-Б" уничтожил миномет ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.
Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия Гиацинт-Б в зоне проведения специальной военной операции. - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Военнослужащие ведут стрельбу из артиллерийского орудия "Гиацинт-Б" в зоне проведения специальной военной операции.. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ (Запорожская обл.), 10 мая - РИА Новости. Расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" 50-го артиллерийского полка группировки войск "Днепр" уничтожил миномет и военнослужащих ВСУ при занятии ими позиции севернее населенного пункта Работино в Запорожской области, сообщил журналистам старший офицер артиллерийской батареи с позывным "Свердловск".
"Операторы БПЛА засекли занимающий позицию миномет, передали нам координаты. Мы быстро доехали до огневой позиции нашей, сориентировались, и до его первого выстрела мы наперед отработали по нему", - рассказал офицер.
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Он отметил, что работать приходится в сложных условиях, но подготовленные артиллерийские расчеты тратят всего несколько минут после получения целей для открытия огня. При этом российские военнослужащие используют тактику частой смены огневых позиций.
По словам "Свердловска", буксируемая пушка 2А36 "Гиацинт-Б" позволяет поражать живую силу и технику противника на расстоянии до 30 километров и часто используется для контрбатарейной борьбы, которая требует от артиллеристов выдержки и высокого профессионализма.
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