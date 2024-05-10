Протестующие в Армении перекрыли автотрассу, ведущую в Иран
Протестующие против делимитации границы перекрыли трассу Армения - Иран
ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Граждане Армении, протестующие против процесса делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли в пятницу в Сюникской области автотрассу, ведущую в Иран, передает онлайн-издание Yerevan.Today.
"Автотрасса Армения-Иран заблокирована на участках близ городов Сисиан и Горис", - пишет издание.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Ранее лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.
Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где в четверг прошел многотысячный митинг.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. В столицу участники акции дошли 9 мая. Один из лидеров протестного движения - глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.