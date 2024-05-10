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Протестующие в Армении перекрыли автотрассу, ведущую в Иран - РИА Новости, 10.05.2024
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12:54 10.05.2024 (обновлено: 12:56 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/armeniya-1945086592.html
Протестующие в Армении перекрыли автотрассу, ведущую в Иран
Протестующие в Армении перекрыли автотрассу, ведущую в Иран - РИА Новости, 10.05.2024
Протестующие в Армении перекрыли автотрассу, ведущую в Иран
Граждане Армении, протестующие против процесса делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли в пятницу в Сюникской области автотрассу, ведущую в Иран, передает РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:54
2024-05-10T12:56
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Граждане Армении, протестующие против процесса делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли в пятницу в Сюникской области автотрассу, ведущую в Иран, передает онлайн-издание Yerevan.Today. "Автотрасса Армения-Иран заблокирована на участках близ городов Сисиан и Горис", - пишет издание. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Ранее лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте. Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где в четверг прошел многотысячный митинг. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. В столицу участники акции дошли 9 мая. Один из лидеров протестного движения - глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240509/armenia-1945029670.html
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в мире, армения, азербайджан, иран
В мире, Армения, Азербайджан, Иран
Протестующие в Армении перекрыли автотрассу, ведущую в Иран

Протестующие против делимитации границы перекрыли трассу Армения - Иран

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 10 мая - РИА Новости. Граждане Армении, протестующие против процесса делимитации границы с Азербайджаном, перекрыли в пятницу в Сюникской области автотрассу, ведущую в Иран, передает онлайн-издание Yerevan.Today.
"Автотрасса Армения-Иран заблокирована на участках близ городов Сисиан и Горис", - пишет издание.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Ранее лидер протестов, глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян заявил, что протестующие будут добиваться отставки премьера Никола Пашиняна путем импичмента в парламенте.
Полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где в четверг прошел многотысячный митинг.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. В столицу участники акции дошли 9 мая. Один из лидеров протестного движения - глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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