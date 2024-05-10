https://ria.ru/20240510/armeniya-1945068562.html

Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства

Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства - РИА Новости, 10.05.2024

Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства

Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:27

2024-05-10T10:27

2024-05-10T10:27

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никол пашинян

армянская апостольская церковь

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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созвал митинг у здания правительства на площади республики в 17.30 мск. "В 18.30 (17.30 мск) собираемся здесь", - сказал архиепископ своим сторонникам. Он призвал протестующих в течение дня проводить акции неповиновения. "Продолжайте акции неповиновения, у нас нет пути к отступлению", - подчеркнул он. В настоящий момент шествие, возглавляемое архиепископом, направляется к ереванским вузам. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Ранее архиепископ заявил, что протестующие будут добиваться отставки Пашиняна путем импичмента в парламенте. До этого полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где был запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Один из лидеров протестного движения - глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.

https://ria.ru/20240510/erevan-1945064878.html

https://ria.ru/20240509/armeniya-1945000228.html

https://ria.ru/20240502/armeniya-1943400796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь