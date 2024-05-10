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Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства - РИА Новости, 10.05.2024
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10:27 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/armeniya-1945068562.html
Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства
Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства - РИА Новости, 10.05.2024
Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства
Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:27
2024-05-10T10:27
в мире
армения
азербайджан
ереван
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созвал митинг у здания правительства на площади республики в 17.30 мск. "В 18.30 (17.30 мск) собираемся здесь", - сказал архиепископ своим сторонникам. Он призвал протестующих в течение дня проводить акции неповиновения. "Продолжайте акции неповиновения, у нас нет пути к отступлению", - подчеркнул он. В настоящий момент шествие, возглавляемое архиепископом, направляется к ереванским вузам. Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий. Ранее архиепископ заявил, что протестующие будут добиваться отставки Пашиняна путем импичмента в парламенте. До этого полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где был запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни. В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Один из лидеров протестного движения - глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
https://ria.ru/20240510/erevan-1945064878.html
https://ria.ru/20240509/armeniya-1945000228.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван, никол пашинян, армянская апостольская церковь
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван, Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь
Армянский архиепископ созывает сторонников на митинг у здания правительства

Архиепископ Баграт созвал митинг у здания правительства Армении в 17:30 мск

© Sputnik / Aram NersesyanГлава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Aram Nersesyan
Глава Тавушской епархии ААЦ, архиепископ Баграт Галстанян . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 10 мая — РИА Новости. Глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протесты с требованием отставки премьера Армении Никола Пашиняна, созвал митинг у здания правительства на площади республики в 17.30 мск.
"В 18.30 (17.30 мск) собираемся здесь", - сказал архиепископ своим сторонникам.
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Он призвал протестующих в течение дня проводить акции неповиновения.
"Продолжайте акции неповиновения, у нас нет пути к отступлению", - подчеркнул он.
В настоящий момент шествие, возглавляемое архиепископом, направляется к ереванским вузам.
Участники акции требуют прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном и передачу азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.
Ранее архиепископ заявил, что протестующие будут добиваться отставки Пашиняна путем импичмента в парламенте.
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До этого полиция Армении стянула значительные силы к правительственным зданиям на площади Республики в центре Еревана, где был запланирован митинг против делимитации границы с Азербайджаном. На митинг собрались тысячи человек, они заняли практически всю площадь. Собравшиеся держат флаги, скандируют лозунги. На площади установлена сцена, с которой будут выступать лидеры оппозиции. Звучат патриотические песни.
В МИД Армении 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". Начиная с 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая направились шествием из Тавушской области в Ереван. Один из лидеров протестного движения - глава Тавушской епархии Армянской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
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