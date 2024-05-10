https://ria.ru/20240510/argentina-1945144378.html

В Аргентине столкнулись два поезда

В Аргентине столкнулись два поезда - РИА Новости, 10.05.2024

В Аргентине столкнулись два поезда

Два поезда столкнулись в столице Аргентины, есть 16 пострадавших, сообщила компания Trenes Argentinos и телеканал TN. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:37

2024-05-10T17:37

2024-05-10T17:59

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в мире

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Два поезда столкнулись в столице Аргентины, есть 16 пострадавших, сообщила компания Trenes Argentinos и телеканал TN."Столкновение поезда и пустого состава произошло на линии Сан-Мартин", - сообщила компания.По данным телеканала TN, пассажирский состав столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна."Есть по меньшей мере 16 пострадавших", - отметило СМИ.Линия Сан-Мартин соединяет столицу Аргентины с пригородами. Поезда по ней идут с небольшой скоростью.

https://ria.ru/20240416/frg-1940372903.html

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аргентина, в мире