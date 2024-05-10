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В Аргентине столкнулись два поезда - РИА Новости, 10.05.2024
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17:37 10.05.2024 (обновлено: 17:59 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/argentina-1945144378.html
В Аргентине столкнулись два поезда
В Аргентине столкнулись два поезда - РИА Новости, 10.05.2024
В Аргентине столкнулись два поезда
Два поезда столкнулись в столице Аргентины, есть 16 пострадавших, сообщила компания Trenes Argentinos и телеканал TN. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:37
2024-05-10T17:59
аргентина
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Два поезда столкнулись в столице Аргентины, есть 16 пострадавших, сообщила компания Trenes Argentinos и телеканал TN."Столкновение поезда и пустого состава произошло на линии Сан-Мартин", - сообщила компания.По данным телеканала TN, пассажирский состав столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна."Есть по меньшей мере 16 пострадавших", - отметило СМИ.Линия Сан-Мартин соединяет столицу Аргентины с пригородами. Поезда по ней идут с небольшой скоростью.
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аргентина, в мире
Аргентина, В мире
В Аргентине столкнулись два поезда

В Аргентине столкнулись два поезда, пострадали 16 человек

© AFP 2024 / Ismael Fuentes NavarroМашина скорой помощи в Аргентине
Машина скорой помощи в Аргентине - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AFP 2024 / Ismael Fuentes Navarro
Машина скорой помощи в Аргентине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Два поезда столкнулись в столице Аргентины, есть 16 пострадавших, сообщила компания Trenes Argentinos и телеканал TN.
"Столкновение поезда и пустого состава произошло на линии Сан-Мартин", - сообщила компания.
По данным телеканала TN, пассажирский состав столкнулся с составом, перевозившим материалы для ремонта железнодорожного полотна.
"Есть по меньшей мере 16 пострадавших", - отметило СМИ.
Линия Сан-Мартин соединяет столицу Аргентины с пригородами. Поезда по ней идут с небольшой скоростью.
Скорая помощь в Германии - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
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